Bloqueos en Periférico de este viernes 7 de noviembre: Estos son los puntos afectados

Periférico Manifestantes cierran la carriles centrales y laterales de Periférico, afectando ambas direcciones. (Especial)

La mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025 se reportaron bloqueos en los carriles centrales y laterales de Períferico, en ambas circulaciones.

Cerca de las 10:00 AM, manifestantes se movilizaron de Calle Canario y avanzaron por Calle 10, bloqueando ambos sentidos de Anillo Periférico, en la Colonia San Pedro de los Pinos.

¿Cuáles son los puntos afectados en Periférico?

En la Alcaldía Álvaro Obregón, la manifestación se instaló en zona de banqueta de la Calle Canario y Avenida Central, procedentes de Periférico, y avanzaron por Calle 10.

⚠️Bloqueo sobre carriles laterales y centrales de Periférico en ambas circulaciones y Calle 10, colonia San Pedro de los Pinos, @AlcaldiaAO #MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad



🔀Alternativas viales: Av. Revolución, Av. Insurgentes, Av. Central y Viaducto Río… — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 7, 2025

El bloqueo de los manifestantes fue tanto de carriles centrales como carriles laterales de Periférico, perjudicando la circulación en ambos sentidos.

La manifestación causó caos vial en la zona, afectando a automovilistas que circulaban hacia el sur y poniente de la Ciudad de México, por lo que el Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto ciudadano (@C5_CDMX) recomendó las siguientes vías alternas:

Avenida Revolución.

Avenida Insurgentes.

Avenida Central.

Viaducto Río Becerra.

¿Qué ocurrió en Periférico este viernes 7 de noviembre?

Los manifestantes son integrantes de, al menos, treinta sonideros de la Ciudad de México que acudieron a la Alcaldía Álvaro Obregón para exigir a las autoridades la reanudación de sus actividades en espacios públicos.

No obstante, al no obtener respuesta por parte de los funcionarios de la alcaldía, se movilizaron hacia Periférico para bloquear ambas direcciones.

De acuerdo con lo que señalan los manifestantes, ellos ingresaron solicitudes a la Oficialía de Partes y contaban ya con fechas de presentación en distintos eventos, pero sus demandas fueron rechazadas sin ninguna explicación.

“¡Corrupto, corrupto!”, declararon a través de un megáfono durante la manifestación.

Sin embargo, autoridades de la alcaldía acudieron a la zona de bloqueo para entablar diálogo con los manifestantes y liberar la vialidad.