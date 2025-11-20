Más de 20 mil árboles de Navidad sustentables listos para su venta en EdoMex

Árboles navideños Producción local (especial)

Más de 20 mil árboles de Navidad naturales están listos para su comercialización, anunció el Gobierno del Estado de México. Estos ejemplares provienen de plantaciones sustentables que contribuyen a la salud de los suelos, mejoran la calidad del aire al capturar dióxido de carbono y favorecen la infiltración de agua, ayudando a mitigar la crisis hídrica.

El anuncio fue realizado por la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, durante el Primer Corte de Árbol de Navidad 2025 en Xonacatlán. Rubio destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en producción de árboles naturales, entre ellos el oyamel, ayacahuite y pseudotsuga.

Además de sus beneficios ambientales y económicos, estas plantaciones fomentan la conservación de áreas naturales. La funcionaria invitó a las familias mexiquenses a adquirir sus árboles directamente con los productores, con el fin de impulsar el consumo responsable y fortalecer el desarrollo local.

El evento también dio inicio a la temporada de venta de productos artesanales elaborados con elementos naturales. Las decoraciones incluyen coronas, esferas, estrellas, renos y otros adornos navideños.

La ceremonia tuvo lugar en la plantación “El Tecomate” y contó con la asistencia de representantes de asociaciones, productores de árboles de Navidad, líderes municipales y autoridades de la comunidad de San Miguel Mimiapan.