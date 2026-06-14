Repavimentan avenida Moctezuma en Ecatepec; obra beneficiará a cuatro comunidades

Azucena Cisneros entrega a colonos avenida Moctezuma, con inversión de 6.5 millones de pesos

Después de años de quejas por el mal estado de la avenida Moctezuma, habitantes de cuatro comunidades de Ecatepec ya cuentan con una vialidad completamente rehabilitada.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó la repavimentación de esta avenida de 1.5 kilómetros de longitud, que conecta Castillos de Aragón, Haciendas de Aragón, México Revolucionario y México Independiente.

La obra abarca desde avenida Central hasta avenida Hidalgo y, de acuerdo con vecinos de la zona, la vialidad sólo había sido intervenida una vez en aproximadamente 30 años, pese al deterioro que presentaba.

Circuito vial

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, explicó que la rehabilitación de avenida Moctezuma forma parte de una estrategia para recuperar las principales vialidades de esta zona del municipio.

Detalló que estos trabajos se suman a las obras realizadas en las avenidas Miguel Hidalgo y Pichardo Pagaza, así como en la calle Felipe Ángeles, con la intención de posteriormente atender calles secundarias y terciarias.

“Todas estas obras obedecen a un circuito que estamos haciendo, de atender las avenidas principales de esta zona para después empezar con secundarias, terciarias y calles”, señaló.

Costo de obra

El funcionario informó que la repavimentación tuvo un costo de 6.5 millones de pesos al ser ejecutada directamente por el gobierno municipal.

Añadió que, de haberse contratado a una empresa privada para realizar los trabajos, el costo habría ascendido a 13.5 millones de pesos, lo que representa un ahorro de alrededor de siete millones.

Ese ahorro, indicó, permitió también repavimentar la calle Felipe Ángeles, ubicada en la misma región, en un tramo de 500 metros lineales.

Recuperan predio invadido

Durante la entrega de la obra, Azucena Cisneros informó que el gobierno municipal logró recuperar un terreno de 11 mil metros cuadrados ubicado sobre avenida Moctezuma, en el fraccionamiento Haciendas de Aragón.

Según explicó, el predio permaneció invadido durante cerca de 30 años, pero tras revisar la documentación correspondiente se confirmó que se trata de un bien propiedad del municipio, registrado como área de donación en el Departamento de Patrimonio Municipal.

La alcaldesa adelantó que el espacio será destinado a beneficio de la comunidad y una de las posibilidades es convertirlo en un deportivo para miles de habitantes de esta zona de Ecatepec, tomando en cuenta la opinión de los propios vecinos.

Evitar inundaciones en Ciudad Azteca

Cisneros Coss también sostuvo un encuentro con habitantes de Ciudad Azteca, donde supervisó los trabajos de rehabilitación del drenaje que buscan poner fin a las inundaciones históricas que afectan a esa comunidad.

La obra presenta un avance del 95 por ciento y, de acuerdo con la presidenta municipal, próximamente será entregada a la población.

Con la entrega de avenida Moctezuma y el avance de otras acciones de infraestructura, el gobierno municipal continúa con la rehabilitación de servicios y espacios públicos en distintos puntos de Ecatepec.