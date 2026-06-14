SEP publica resultados de asignación para preescolar y primaria en CDMX; también abre opción de cambios

Mario Delgado Lista de escuelas públicas en Ciudad de México

Miles de madres, padres y tutores ya pueden conocer en qué escuela pública estudiarán sus hijas e hijos el próximo ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que fueron publicados los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en la Ciudad de México correspondientes al ciclo 2026-2027.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, detalló que esta etapa del proceso se realizó a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes cuenten oportunamente con un lugar para continuar su trayectoria educativa.

Los resultados pueden consultarse en la página oficial de preinscripciones de la AEFCM.

Cambio de escuela del 16 y 18 de junio

Mario Delgado informó que las familias que no estén conformes con la escuela asignada podrán solicitar un cambio de plantel a través del mismo portal oficial del 16 al 18 de junio de 2026.

Sin embargo, aclaró que estos movimientos dependerán de la disponibilidad de lugares, ya que la mayoría de las escuelas públicas de la capital actualmente tienen su matrícula completa.

También precisó que, si la solicitud es aprobada, la o el estudiante perderá automáticamente el espacio originalmente asignado para incorporarse a la nueva escuela obtenida. En caso de que el cambio no proceda, conservará el lugar que le fue asignado desde el inicio.

Fechas para otros niveles educativos

El titular de la SEP señaló que los resultados de asignación para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio.

Por su parte, quienes participaron en el proceso ordinario de ingreso a secundaria podrán consultar los resultados correspondientes a partir del 4 de agosto de 2026.

Proceso extemporáneo para quienes no se registraron

La dependencia federal también informó que las familias que no realizaron la preinscripción de preescolar o primer grado de primaria durante el periodo ordinario todavía tendrán una oportunidad para obtener un lugar.

El proceso extemporáneo se llevará a cabo del 8 al 16 de julio, considerando únicamente los espacios disponibles.

En el caso del ingreso a primer grado de secundaria, el periodo extraordinario se realizará del 6 al 12 de agosto.

Mario Delgado recordó que tanto las preinscripciones como las inscripciones en escuelas públicas son completamente gratuitas, por lo que pidió a las familias no dejarse sorprender por posibles cobros indebidos.

Finalmente, invitó a madres, padres y tutores a consultar la información relacionada con la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, incluyendo el consentimiento informado y los reportes de salud dirigidos a estudiantes de primaria, como parte de las acciones enfocadas en fortalecer el bienestar integral de niñas y niños.