DIF Naucalpan realiza octava entrega de anteojos gratuitos

Octava entrega de anteojos gratuitos en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, y el DIF municipal, llevaron a cabo la octava entrega de anteojos gratuitos como parte del programa “Impulsando Tu Salud”, iniciativa que busca acercar servicios de salud visual a las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Montoya informó que este programa ha beneficiado a miles de habitantes de Naucalpan, al facilitar el acceso a apoyos que permiten atender problemas de la vista y fortalecer la prevención en materia de salud.

El presidente municipal sostuvo que la atención médica no debe ser considerada un privilegio, sino un derecho, por lo que su administración mantiene acciones enfocadas en brindar servicios integrales a los sectores que más lo requieren.

Isaac Montoya subrayó que mediante las caravanas de salud se acercan consultas médicas, estudios, medicamentos y diversos servicios directamente a las colonias del municipio, con el propósito de que ningún ciudadano quede excluido de las oportunidades de bienestar.

Aunado a esto, el funcionario municipal recalcó que estas estrategias forman parte de una política pública orientada a ampliar la cobertura de atención y garantizar que los servicios de salud lleguen a todas las comunidades del municipio.

La Crónica de Hoy 2026