Trasladan a CDMX a Jazlyn Azulet, nieta de la “abuela heroína” en el puente de La Concordia

Abuelita Heroína Alicia Matías Teodoro se mantiene en el hospital recibiendo atención médica.

Jazlyn Azulet, la bebé que fue rescatada por su abuela, Alicia Matías Teodoro, durante la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, fue trasladada a México luego de recibir atención médica especializada en Estados Unidos.

Desde el seis de noviembre, Jazlyn culminó su recuperación en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos, por lo que, junto a su madre y con apoyo de la fundación Michou y Mau, regresaron a la capital mexicana tras tres meses en internamiento hospitalario.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la pequeña Jazlyn Azulet fueron llevadas a su domicilio en ambulancia, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina.

“La mamá de Jazlyn da las gracias por la paciencia y el interés que los medios de comunicación han mostrado ante el estado de salud de su hija. En estos momentos sensibles, su consideración y prudencia han sido de gran apoyo para la familia”, expresó la presidenta y fundadora de Michou y Mau, Virginia Sendel e Iturbide en un comunicado en su cuenta de X.

La abuela de la bebé, Alicia Matías, protegió a su nieta de las llamas cuando la pipa detonó. La señora estaba a 10 minutos de culminar su turno como checadora en el paradero de Santa Martha.

Tras el impacto, Alicia, aún con más del 90 por ciento de su cuerpo quemado, cargó a Jazlyn hasta la ayuda médica más cercana. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó a la bebé y la llevó hasta una ambulancia.

Luego de una semana hospitalizada, Alicia Matías Teodoro falleció por complicaciones en su organismo que le generaron las quemaduras.