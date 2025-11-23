Convivencia en el Monumento a la Revolución deriva en caos, lesionados y detenciones

(La Crónica de Hoy)

Una concentración masiva de jóvenes en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, derivó en disturbios, infracciones de tránsito y un atropellamiento que dejó varias personas lesionadas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El encuentro, organizado por Adriano Zendejas, actor y streamer conocido como ‘El Maestsro Shifu’, y que congregó a decenas de asistentes y motociclistas, provocó que la Subsecretaría de Control de Tránsito implementara un dispositivo de supervisión en la zona. Durante la movilización, algunos participantes vandalizaron un automóvil de color negro y la situación escaló hasta generar desorden entre los presentes.

Según los reportes oficiales, el conductor del vehículo intentó retirarse acelerando la marcha, lo que provocó que atropellara a varias personas que se encontraban en el lugar. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a los heridos, quienes presentaban lesiones dermoabrasivas y golpes.

Los tripulantes del automóvil, de 15, 18 y 21 años, fueron detenidos por policías de tránsito y presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades informaron que los jóvenes fueron notificados de sus derechos conforme marca la ley.

En paralelo, elementos de la SSC detectaron que un grupo de motociclistas que participaba en la concentración circulaba sin casco, con más pasajeros de los permitidos, sobre la banqueta y realizando maniobras que ponían en riesgo a peatones. Como resultado, se trasladaron 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos vehiculares. Una persona fue arrestada luego de oponerse al retiro de su unidad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado sobre el estado de salud final de los lesionados ni sobre los posibles daños ocasionados a terceros durante los disturbios. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer responsabilidades y determinar si existen otros participantes involucrados.