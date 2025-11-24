Anuncian rehabilitación integral de la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma

La alcaldía Cuauhtémoc inició la rehabilitación de la Plaza Río de Janeiro, ubicada en el cruce de las avenidas Durango y Orizaba, en la colonia Roma. De acuerdo con la demarcación, el espacio —que supera los 11 mil metros cuadrados— será objeto de una intervención completa para mejorar sus condiciones físicas y de seguridad.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que el proyecto contempla la sustitución total del adoquín, la renovación de andadores, la reparación general de herrería, la intervención de áreas de estancia y la modernización de luminarias. Según explicó, estas acciones buscan mejorar la movilidad peatonal y reforzar la iluminación nocturna para beneficio de vecinas, vecinos y visitantes.

La edil señaló que la plaza presentaba un deterioro acumulado durante varios años y que su rehabilitación forma parte del “Atlas Cuauhtémoc”, un programa destinado a recuperar plazas, parques y corredores públicos de la demarcación.

Afirmó que este plan tiene como objetivo atender espacios que, según dijo, habían sido abandonados en administraciones anteriores.

La Plaza Río de Janeiro es un punto de referencia cultural y turístico por su trazo arbolado, su carácter histórico y su constante afluencia de personas. La modernización de su infraestructura, indicó la alcaldía, busca reforzar su papel como espacio de convivencia y mejorar el entorno urbano de la zona.

La titular de la demarcación reiteró que la recuperación del espacio público es una prioridad para su administración, al considerar que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer la seguridad y la vida comunitaria en las colonias de Cuauhtémoc.