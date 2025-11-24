Avanza Reparación de Línea de 60” en Tlalnepantla

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que continúa avanzando en los trabajos de reparación de la línea de conducción de 60 pulgadas que abastece a los tanques Tenayo, Tlayapa y Tlalnemex, infraestructura clave para el suministro de agua potable en distintas zonas de Tlalnepantla. Los trabajos se realizan con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible y reducir las afectaciones que actualmente enfrentan varias colonias del municipio.

De acuerdo con las autoridades estatales, la avería en esta importante línea hidráulica generó una disminución significativa en el caudal que llega a los tanques mencionados, lo que derivó en baja presión o falta de agua en diferentes hogares. Ante esta situación, cuadrillas especializadas fueron desplegadas para realizar maniobras de reparación, inspección técnica y ajuste de las secciones dañadas. Los equipos trabajan de manera continua para reducir los tiempos de intervención y acelerar la recuperación del suministro.

Mientras avanzan estos trabajos, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) de Tlalnepantla puso en marcha un operativo especial de distribución de agua mediante pipas, con la finalidad de atender de manera inmediata a las colonias afectadas. Las pipas recorren diversas zonas durante el día para abastecer a las familias que actualmente dependen de este apoyo temporal.

El OPDM informó que las rutas de distribución se están organizando de acuerdo con el grado de afectación y la demanda de cada comunidad. Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales, donde se publican horarios y puntos de reparto, y exhortaron a utilizar el agua de manera responsable mientras continúan los trabajos sobre la línea principal.

Los tanques Tenayo, Tlayapa y Tlalnemex son fundamentales dentro de la red hidráulica que abastece a una parte importante del municipio, por lo que la CAEM destacó que la reparación de la línea de 60 pulgadas es prioritaria. Técnicos y personal operativo continúan laborando con maquinaria especializada, revisión de válvulas, sustitución de tramos afectados y reforzamiento de la infraestructura para prevenir futuras fallas.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y aseguraron que se están realizando todas las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteraron que la comunicación oficial será constante para mantener informada a la población sobre los avances y los tiempos estimados de normalización del suministro.

El Gobierno municipal y la CAEM hicieron un llamado a evitar la difusión de información no verificada, con el fin de que la población cuente únicamente con datos claros y confiables sobre el estatus de la reparación. También recordaron que la distribución de agua por pipas continúa siendo gratuita y está destinada principalmente a las zonas con mayor afectación.

El Gobierno estatal y el municipal, Tlalnepantla avanza en la atención de la contingencia hídrica y en la recuperación del servicio para miles de familias que dependen diariamente de este recurso esencial.