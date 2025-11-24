Canales de pago de multas vehiculares

Con la puesta en marcha de la reforma al Reglamento de Tránsito en la entidad, este 25 de noviembre, el Gobierno del Estado de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Finanzas pondrá a la disposición ciudadana diversas formas para pagar infracciones.

Cuando las agentes de tránsito expidan la falta en vías primarias, harán entrega al ciudadano el original de la misma para que el pago se pueda realizar de tres opciones:

De manera inmediata por medio de una terminal electrónica llamada “Handheld que las agentes llevan consigo y que acepta pago con tarjeta de crédito y débito. En alguno de los establecimientos (tiendas de conveniencia e instituciones bancarias) autorizados por la Secretaría de Finanzas. Por medio del sitio web https://sseguridad.edomex.gob.mx en el apartado Infracción Transparente.

Con respecto a las infracciones derivadas de equipos o sistemas tecnológicos por invasión del carril confinado y exceso de velocidad en el carril contiguo del Mexibús, si a multa se liquida dentro de los siguientes 15 días hábiles, se contará con 50 por ciento de descuento.

Por otro lado, cuando no se pueda pagar la sanción al momento porque las placas del vehículo no sean del Estado de México, como medida para garantizar el pago, las agentes de tránsito pueden retener la tarjeta de circulación, la licencia del conductor o la placa.

Recuperar estos documentos va a ser posible en los Servicios Administrativos que se encuentren más cerca de donde se haga la retención.