En Huixquilucan, Vargas del Villar y el Gobierno Municipal refrendan apoyo a escuelas

El senador Enrique Vargas del Villar sostuvo un compromiso firme con el desarrollo educativo de Huixquilucan al participar junto con la presidenta municipal, Romina Contreras, en una nueva entrega de recursos para varias escuelas del municipio, entre ellas escuelas CONALEP. El acto se registró como parte de una estrategia conjunta entre el gobierno local y el legislador para fortalecer la infraestructura educativa.

Durante el evento, se entregaron pupitres, balones, equipo de jardinería y se hizo un remozamiento general en las instalaciones escolares, en beneficio de cientos de estudiantes. Las autoridades destacaron que estas mejoras buscan elevar la calidad del entorno educativo, ofreciendo espacios dignos para el aprendizaje.

Vargas del Villar afirmó que como senador continúa muy atento a las necesidades de los planteles: “Siempre estoy atento a lo que necesitan los planteles educativos y ahora como Senador, junto con el gobierno municipal, seguimos apoyando a las escuelas, porque los jóvenes son el presente de México”. Estas palabras reflejan su visión de que la educación debe ser una prioridad para impulsar el desarrollo local y nacional.

En su intervención, el senado enfatizó que los jóvenes deben estar preparados para enfrentar los retos globales. Señaló que solo con una ciudadanía bien formada se puede aspirar a una nación con mayores oportunidades. “Es momento de tomar decisiones para que al país le vaya bien y esto solo se logra con una juventud preparada”, dijo, al referirse a la importancia de la educación como motor de cambio.

Por su parte, la presidenta municipal, Romina Contreras, celebró el trabajo conjunto: felicitó al personal del ayuntamiento encargado de la mejora de las escuelas y agradeció a Vargas del Villar su respaldo constante. Indicó que la coordinación entre autoridades federales y municipales ha sido clave para implementar estas acciones y que el equipo local mantiene un compromiso serio con las familias huixquiluquenses.

Además, en el evento se entregaron reconocimientos al personal del Ayuntamiento, como parte de un reconocimiento institucional al esfuerzo diario del equipo municipal. Las autoridades resaltaron que este trabajo en equipo ha sido fundamental para mantener a Huixquilucan como un referente de buen gobierno en el Estado de México.

Vargas del Villar aprovechó la ocasión para reiterar que desde su función en el Senado seguirá apoyando a Huixquilucan y al Estado de México para generar desarrollo social. Aseguró que su visión se mantiene: “México necesita estar preparado para que se hable de él como una nación de inversiones y desarrollo como sinónimo de crecimiento y productividad.”

Con esta entrega, las autoridades de Huixquilucan refuerzan su estrategia de inversión en la educación pública, reconociendo que el mejor capital para el futuro son los alumnos de hoy. Además, destacan la importancia de mantener una colaboración institucional sólida entre diferentes niveles de gobierno para responder a las necesidades educativas de la comunidad.

Este tipo de acciones demuestra que la educación no solo es una política pública, sino una apuesta por la juventud. Huixquilucan reafirma, con estas medidas, su compromiso para ofrecer espacios educativos dignos, con mejores condiciones, y para construir una ciudadanía más preparada y con mayores oportunidades.