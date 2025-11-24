Metrópoli

Exhiben a la alcaldesa de Tláhuac por hacer trampa en carrera Barbie de 10km en CDMX

Por Juan Hernández
Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac (x)

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderon, fue acusada de hacer trampa en la “Barbie Run 2025″, que se llevó a cabo este 23 de noviembre, donde según su desglose de resultados terminó la carrera de 10 km en tan solo 30 minutos.

No paso por ningún punto de control

Asimismo, se observa que no paso por ninguno de los puntos de control en lo kilómetros 2, 3 y 7.5, dando a entender que corrio directamente a la meta sin detenerse.

Por esto, se puede obrservar que fue descalificada por la carrera al no haber prueba alguna de que terminó la carrera de forma oficial.

