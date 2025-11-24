Marcha del 25N en CDMX: ¿a qué hora inicia la manifestación feminista contra la violencia? Se planea una marcha en la Ciudad de México por el 25N; conoce a qué hora inicia (Andrea Murcia Monsivais)

Dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas se organizan para marchar en diferentes puntos de la CDMX; conoce a qué hora inicia la marcha.

La marcha del 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se lleva a cabo cada año en diferentes puntos de la república mexicana y en la Ciudad de México.

Siendo la de la CDMX una de las que más gente ha llegado a convocar. El inicio puede variar de acuerdo con el contingente con el que decidas marchar, pero el destino en común es llegar a la explanada del Zócalo capitalino.

¿A qué hora inicia la marcha del 25N?

Es por esta razón que la hora en que se comiencen a cerrar diferentes vialidades puede cambiar, de acuerdo con el punto de reunión concretado por el colectivo.

Lo que es seguro es que la mayoría de ellos comenzará en la tarde. Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional México ha confirmado que partirán a las 15:15 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Mientras que otros colectivos han comunicado que iniciarán sus puntos de reunión desde las 14:00 hasta las 16:00 horas, hora en la que la mayoría de los colectivos han confirmado que iniciarán sus movilizaciones al Zócalo de la Ciudad de México.

Por lo que, si planeabas acercarte a algún punto en el centro capitalino en alguna de esas horas, deberás prevenirte para poder llegar a tiempo a tu destino.

📢 Este 25N marchamos juntas, en colectividad, por las que ya no están, por las que alzan la voz y por las que vienen detrás.



📆 25 de noviembre

📍 Glorieta de las Mujeres que Luchan

⏰ 15:15 hrs.

🔗 Regístrate https://t.co/o5gqcxMSty



Si tocan a una, respondemos todxs. ✊ pic.twitter.com/HKYG3HYIJH — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) November 18, 2025

¿Cuál es la ruta de la marcha del 25N?

El punto de partida marcado por la mayoría de los grupos feministas es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y el punto de culminación será el Zócalo de la Ciudad de México.

Entre un punto y el otro pasarán por diferentes calles de la Ciudad de México; las principales suelen ser las siguientes:

Paseo de la Reforma

Avenida 16 de Septiembre

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo