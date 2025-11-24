Naucalpan Invita a Curso Gratuito de Primeros Auxilios

El Gobierno de Ciudad Naucalpan anunció la realización del Curso de Primeros Auxilios – Nivel Intermedio, una capacitación gratuita dirigida a la ciudadanía con el objetivo de brindar herramientas básicas pero esenciales para actuar ante emergencias y proteger la vida. La actividad es organizada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico como parte de las acciones que impulsa la administración municipal para fortalecer las habilidades de respuesta de la población ante situaciones de riesgo.

El curso se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, dentro del Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el Ágora del Parque Naucalli, con acceso por el Periférico. Se trata de un espacio amplio y accesible en donde las y los asistentes podrán participar en dinámicas prácticas guiadas por instructores capacitados.

Durante esta formación, se abordarán temas fundamentales para la atención inmediata de emergencias, entre ellos el manejo de heridas, quemaduras, fracturas y convulsiones. También se impartirá instrucción sobre la maniobra de Heimlich, una técnica que puede salvar vidas en casos de obstrucción de las vías respiratorias. Los instructores explicarán cómo identificar cada tipo de emergencia, la manera correcta de actuar y los errores comunes que deben evitarse para no poner en riesgo a la persona afectada.

El Gobierno municipal subrayó que este tipo de capacitaciones son importantes porque permiten que la ciudadanía cuente con habilidades básicas de asistencia mientras llegan los servicios de emergencia. En muchos casos, una reacción oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación mayor. Por ello, la administración resaltó que promover la cultura de prevención es una prioridad dentro de sus estrategias de bienestar social.

La convocatoria está abierta al público en general, aunque se recomendó registrarse con anticipación debido a que el cupo es limitado. Para obtener más información o confirmar asistencia, las personas interesadas pueden comunicarse al número 55 5371 8402, donde personal de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico ofrece orientación y apoyo para el registro.

El curso es completamente gratuito, lo que permite que personas de todas las edades y perfiles puedan participar sin barreras económicas. La administración municipal destacó que estas actividades buscan acercar conocimientos útiles a la comunidad, fortalecer la participación ciudadana y generar entornos más seguros en Naucalpan.

Además, las autoridades señalaron que los primeros auxilios no solo son herramientas técnicas, sino también un acto de solidaridad y responsabilidad social. Saber cómo actuar ante una emergencia puede ayudar a salvar vidas en el hogar, en el trabajo, en la vía pública o en cualquier espacio cotidiano.

Con estas acciones, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso de seguir impulsando programas de capacitación que promuevan el bienestar, la prevención y la preparación de la ciudadanía. A través de iniciativas como esta, la administración busca consolidar una comunidad más informada, más fuerte y con mayores capacidades para enfrentar situaciones de riesgo.