Inauguran pista de hielo, Villa Navideña y gran árbol de Navidad en Ecatepec (Diana Cortés)

Con gran entusiasmo y la presencia de decenas de familias, el Gobierno de Ecatepec inauguró este lunes la tradicional pista de hielo, la Villa Navideña y el monumental árbol de Navidad que estarán disponibles para toda la ciudadanía durante la temporada decembrina. Las actividades forman parte del programa Ecatepec Cambia Contigo, que busca ofrecer espacios gratuitos de convivencia, diversión y unión familiar.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y adultos comenzaron a llegar a la Explanada Municipal, donde quedó instalado todo el corredor navideño que permanecerá abierto desde hoy y hasta el 7 de enero de 2026. Las autoridades informaron que el acceso a todas las atracciones será totalmente gratuito, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la oportunidad de disfrutar la experiencia.

La pista de hielo, una de las atracciones favoritas cada año, inició operaciones con gran asistencia. Instructores capacitados se encuentran en el lugar para orientar a quienes deseen patinar por primera vez, mientras que los más experimentados aprovecharon para mostrar sus habilidades sobre el hielo. De acuerdo con los organizadores, esta actividad busca brindar momentos de recreación y fomentar el deporte en la población más joven.

Además, se inauguró la tradicional Villa Navideña, un espacio decorado con luces, figuras gigantes, casitas temáticas y zonas para tomarse fotografías. Niñas y niños recorrieron el lugar acompañados de sus familias, quienes aprovecharon para capturar recuerdos en cada uno de los escenarios instalados para esta edición. Entre los elementos más llamativos destaca el pesebre monumental, colocado junto al gran árbol de Navidad, que fue iluminado al caer la noche ante la mirada de cientos de asistentes.

Los horarios de funcionamiento serán los siguientes:

Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Sábados y domingos de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Las autoridades municipales anunciaron también que, durante las próximas semanas, se realizarán diversos espectáculos especiales dirigidos principalmente al público infantil. Entre ellos habrá presentaciones musicales, funciones de teatro, actividades recreativas y dinámicas con personajes navideños. La cartelera completa estará disponible en las redes sociales oficiales para que las familias puedan consultar fechas y horarios.

Padres de familia y visitantes agradecieron que el gobierno municipal implemente actividades gratuitas en esta temporada. Mencionaron que, debido a los costos elevados en otros lugares, muchas veces es difícil acceder a este tipo de entretenimiento, por lo que reconocieron la importancia de contar con opciones accesibles dentro del municipio.

Con estas actividades, Ecatepec busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar la cultura de paz y ofrecer espacios seguros para las y los habitantes durante la época navideña. La pista de hielo, la Villa Navideña y el espectáculo de luces del árbol se mantendrán como puntos de encuentro para miles de personas que cada año visitan la Explanada Municipal para disfrutar la magia de estas fechas.

Las autoridades reiteraron la invitación a todas las familias para que asistan, disfruten y formen parte de esta celebración que ya se ha vuelto una tradición en Ecatepec.