Advierten riesgos de apuestas digitales entre jóvenes; PT pide reforzar prevención

Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

La bancada del PT en el Congreso local llamó a reforzar las acciones de prevención ante el crecimiento de las apuestas a través de plataformas digitales, ya que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el 7 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años que participaron en juegos de apuestas presentó criterios de juego problemático.

Por lo anterior, el coordinador de la bancada, Ernesto Villarreal, llamó al Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) y al Instituto de la Juventud (INJUVE) a implementar acciones coordinadas para informar y orientar a la población, con especial atención en las personas jóvenes.

Villarreal Cantú aclaró que su propuesta no busca cuestionar la legalidad de los juegos con apuestas, ni intervenir en las atribuciones federales para su regulación, sino fortalecer desde la capital las herramientas de prevención, detección temprana y atención del juego problemático y la ludopatía.

El petisa lamentó los resultados de la encuesta mencionada, pese a que la participación de menores de edad en apuestas está legalmente restringida.

A nivel general, el diputado señaló que 4.3 por ciento de la población de 12 a 65 años participó en juegos de apuestas durante el último año y que, entre quienes apostaron, 6.3 por ciento presentó criterios de juego problemático, equivalente a aproximadamente 249 mil personas a nivel nacional.

Villarreal advirtió que el acceso a las apuestas se ha vuelto más sencillo con la expansión de las plataformas digitales, pues actualmente es posible realizar este tipo de actividades desde un teléfono celular y prácticamente en cualquier momento y lugar.

“Necesitamos que la información preventiva esté presente con la misma claridad con la que aparece la oferta comercial”, planteó.

El exhorto propone que las instituciones capitalinas generen información accesible y basada en evidencia para que las personas puedan distinguir entre el juego recreativo y el problemático, identificar señales de alerta y conocer las posibles afectaciones económicas, familiares, emocionales y sociales relacionadas con las apuestas.

También se plantea difundir los servicios públicos disponibles para recibir orientación, canalización y atención en caso de que una persona presente problemas relacionados con el juego.

Además, el IASAMA fortalecería la recopilación y análisis de información sobre juego problemático y ludopatía en la Ciudad de México, con el objetivo de generar evidencia local que permita diseñar futuras políticas públicas.

El diputado destacó que las acciones de prevención deben enfocarse en la reducción de riesgos y evitar la estigmatización de quienes participan en juegos con apuestas, pero al mismo tiempo proporcionar herramientas para identificar de manera oportuna cuando esta actividad comienza a generar consecuencias negativas.

“Prevenir también es cuidar. Frente a las nuevas formas de acceso digital, necesitamos una política pública que informe, oriente y atienda oportunamente, particularmente a nuestras juventudes”, afirmó.