Becas Bienestar Aprovechamiento Académico Edomex 2025: ¿Dónde y cómo registrarse? (Camva)

Ya dio inicio el registro para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Educación Básica 2025-2026 en el Estado de México, la cual otorga un apoyo de $1,100 pesos mensuales, hasta en 10 pagos.

El apoyo está dirigido a alumnos de segundo a sexto de primaria y a estudiantes de todos los grados del nivel secundaria.

Te compartimos todos los detalles para que puedas acceder a este programa que ofrece la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SEDECTI).

Aprovechamiento Académico Edomex 2025: paso a paso de cómo hacer el registro

Las fechas de registro para la Beca de Aprovechamiento 2025-2026 en el Estado de México iniciaron este 1 de diciembre, y el proceso se llevará a cabo por orden alfabético, según la primera inicial del apellido paterno.

Si estás inscrito en el ciclo escolar 2025-2026, de segundo a sexto de primaria o en cualquier nivel de secundaria, y cumples con los requisitos para recibir el apoyo, aquí te compartimos el paso a paso para registrarte.





¿Cómo hacer el registro paso a paso?

Accede a página oficial de becas SEDECTI Edomex Captura de datos Dentro del sistema, da clic en “Registro de solicitudes” Llena el formulario con los datos del estudiante:

Nombre completo

CURP

Grado escolar

Escuela y Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Municipio

Promedio del ciclo anterior

También deberás registrar la información del padre, madre o tutor responsable.

Carga de documentos

El sistema solicitará subir documentos en formato PDF, PNG o JPG. Entre ellos:

Identificación oficial vigente de padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

Clave del Centro de Trabajo

Boleta o comprobante de promedio mínimo 8.5 del ciclo anterior

Los documentos deben ser legibles, claros y completos.

4. Validación del registro

Una vez confirmada la información, el sistema generará un acuse de registro.

Es necesario descargarlo y guardarlo, pues servirá como comprobante del trámite realizado.





¿Cuándo se publican los resultados de la Beca de Aprovechamiento Edomex?

Según la convocatoria firmada por el maestro Miguel Ángel Hernández Espejo, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, los resultados se publicarán el 28, 29, 30 y 31 de enero de 2026 en la página oficial de becas de SEDECTI.

Si resultas beneficiario de la Beca de Aprovechamiento Escolar para nivel básico, deberás adjuntar el acuse de recibo del formato de renuncia a la Beca Rita Sedina en formato PDF los días 28, 29, 30 y 31 de enero, así como el 1, 2 y 3 de febrero.

De este modo podrás continuar con el trámite y recibir el monto mensual de 1,200 pesos, hasta por 12 meses, dependiendo del presupuesto asignado.