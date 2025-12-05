Arranca en CDMX la temporada de venta de árboles de Navidad producidos en suelo de conservación

La Ciudad de México inició la temporada de venta de árboles de Navidad certificados, producidos en el suelo de conservación

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la temporada de venta de árboles de Navidad producidos en el suelo de conservación, con un acto realizado en el Rancho Las Palomas, en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

El corte simbólico del primer ejemplar fue encabezado por la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La funcionario reiteró que la administración capitalina mantiene una política de protección estricta del suelo de conservación, espacio que aporta el 70 por ciento del agua que consume la ciudad gracias a la recarga de acuíferos.

Señaló que este territorio enfrenta presiones ambientales, entre ellas la tala ilegal, y afirmó que las acciones coordinadas entre autoridades municipales, de la ciudad y federales han permitido fortalecer su vigilancia.

La titular de Sedema detalló que uno de los objetivos es apoyar a productores dedicados a la plantación y venta de árboles de Navidad, actividad que consideró relevante tanto para el medio ambiente como para la economía local.

Asistencia técnica, el acompañamiento para obtener el registro ante la Comisión Nacional Forestal, la entrega de trituradoras para composta y la difusión de proyectos de comercialización fueron algunos de los apoyos anunciados. Además, se otorgará un cintillo de certificación que permitirá identificar árboles provenientes del suelo de conservación.

Julia Álvarez Icaza indicó que la meta es que los más de 40 productores activos en la ciudad cuenten con su registro ante Conafor, con el fin de garantizar que la venta de árboles se realice bajo criterios de sustentabilidad.

Añadió que esta producción permite ofrecer alternativas a los árboles sintéticos y a la tala clandestina, promoviendo materiales que pueden reincorporarse al ciclo natural.

En su intervención, Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), explicó que el cintillo otorgado a las y los productores certifica que cada árbol proviene de plantaciones establecidas en suelo de conservación y contribuye a la protección de servicios ambientales, como la calidad del aire y la disponibilidad de agua.

Felicitó a quienes se dedican a esta actividad durante todo el año y expresó que se busca incrementar en 50 por ciento el número de productores y ampliar las plantaciones hacia terrenos actualmente sin uso.

Finalmente, Peña Fuentes llamó a fortalecer la colaboración entre autoridades, habitantes y productores de Tlalpan para continuar con el desarrollo forestal y el cuidado del territorio.