La magia de la Navidad llegó a la Glorieta de Insurgentes con encendido de árbol

Navidad En medio de villancicos, dulces y música de temporada, la Glorieta de Insurgentes se vistió este viernes de luces multicolores. (SSC)

En un ambiente festivo, y rodeado de niños, adolescentes y adultos, así como de decenas de uniformados, fue encendido el Árbol de Navidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, e inauguraron las villas navideñas del Metro.

El evento fue encabezado por el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, y el Director General del Metro, Adrián Rubalcava.

En representación del licenciado Pablo Vázquez Camacho, Secretario de la SSC y en compañía de la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño y el Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Hermenegildo Lugo Lara, Ponce Aceituno afirmó que la Secretaría de Seguridad quiere dejar un precedente en la ciudad con el símbolo de la temporada decembrina, así como de la unidad entre los capitalinos y su policía.

“Nos congratula mucho exhibir por primera vez el Árbol de Navidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estructura elaborada por personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quienes trabajan bajo el esquema de capacitación de la marca Hazme Valer, que representa los sueños de libertad de los internos”.

Destacó que cuatro herreros y un pintor fueron los creadores de este árbol de acero, cuyas dimensiones son de ocho metros de alto y aproximadamente tres metros de ancho. “En cada punto de soldadura, en cada trazo, en cada metro de metal hay una parte de su esperanza y su interés en reinsertarse a la sociedad y tener una segunda oportunidad”, argumentó.

Convocó a los invitados y asistentes construir seguridad entre todos, así como a cuidar todos los días a las niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres que día a día caminan por las calles y confían en su policía.

Ante las y los asistentes al evento reconoció a todos servidores públicos de la SSC y del Sistema de Transporte Colectivo Metro que hicieron realidad este sueño de colocar ese gigantesco árbol, así como a las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a cargo del arquitecto Jorge Luis Silva Rojas, quienes estuvieron presentes desde el primer día para realizar el traslado, montaje, cableado y adornado del Árbol.

En su oportunidad, el Director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, afirmó que más que un símbolo navideño, el árbol representa el trabajo conjunto de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para favorecer a la ciudadanía.

Rubalcava Suárez señaló que las villas navideñas permanecerán en la Glorieta durante todas las fiestas decembrinas e invitó a todas y todos a asistir, para disfrutar de estos sitios ideales para convivir con familia y amigos.