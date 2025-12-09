Capturan al asesino del Regidor de Reynosa

Detenido Yael "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Yael “N”, presunto homicida de Bryan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, quien fue hallado sin vida el pasado ocho de diciembre en un departamento ubicado en Paseo de la Reforma.

Al realizar el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y las de circuito cerrado del condominio, los uniformados identificaron a dos personas que arribaron al sitio en compañía de Bryan Nicolás y posteriormente se retiraron del lugar.

A través del sistema de geolocalización del dispositivo móvil de la persona sin vida, se ubicó un vehículo color gris en el que uno de los sujetos se alejó de la zona.

Este automóvil y Yael “N”, de 20 años, fueron localizados en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al revisarlo, se aseguraron 31 bolsitas de plástico transparente y aproximadamente un kilogramo de marihuana, un empaque de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas de diferentes instituciones bancarias, y el vehículo color gris con placas de circulación del Estado de México.

