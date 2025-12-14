Gobierno capitalino otorga apoyos de hasta 3 mil 700 pesos a niñas y niños de escuelas públicas

El apoyo universal está dirigido a niñas y niños inscritos en escuelas públicas de educación básica en la capital del país

El Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega del programa Mi Beca para Empezar, dirigido a niñas y niños que cursan educación básica en escuelas públicas de la capital, en el Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, evento al que asistieron madres, padres de familia y estudiantes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada recordó que el programa fue creado en 2019 con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y garantizar el derecho a la educación, al otorgar un apoyo económico directo a estudiantes de nivel preescolar y primaria. Se trata de un esquema de carácter universal, ya que el beneficio se entrega de manera individual a cada alumna y alumno, sin condicionamientos relacionados con el promedio escolar u otros criterios académicos.

Las y los estudiantes de educación preescolar reciben un apoyo total de 3 mil 370 pesos por niña o niño, monto que integra pagos mensuales acumulados desde septiembre, así como recursos adicionales destinados a la compra de útiles escolares. En el caso de educación primaria, el apoyo asciende a 3 mil 700 pesos, que incluye el monto mensual y recursos para útiles y uniformes escolares.

La mandataria local explicó que el programa busca, además de contribuir a la permanencia en las aulas, apoyar las condiciones básicas de alimentación y estudio de la niñez en la ciudad. En ese contexto, contrastó este esquema con programas previos que establecían criterios de selección, al señalar que el actual modelo reconoce a todos los estudiantes como sujetos de derecho al apoyo.

Al respecto, Brugada indicó que Mi Beca para Empezar forma parte de una política social más amplia que acompaña a las personas a lo largo de distintas etapas de la vida. Mencionó, entre otros, el programa Desde la Cuna, enfocado en niñas y niños de cero a tres años, así como apoyos dirigidos a estudiantes universitarios, personas adultas mayores y familias de distintos rangos de edad mediante esquemas como Mercomuna, que otorga vales para su uso en mercados públicos y comercios locales.