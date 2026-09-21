Patrimonio Inmobiliario de la CDMX: decisiones que requieren explicación

Sector inmobiliario Sector inmobiliario (La Crónica de Hoy)

La administración de los inmuebles públicos exige decisiones oportunas, criterios claros y procedimientos verificables. Por ello, los señalamientos sobre retrasos y obstáculos administrativos en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México merecen una respuesta sustentada en documentos.

Los cuestionamientos difundidos apuntan a la gestión de Irma Lara López y plantean dudas sobre los requisitos exigidos para dar curso a distintos proyectos. La información disponible, sin embargo, no identifica expedientes que permitan determinar cuáles demoras serían atribuibles a la dependencia y si carecen de justificación.

Entre los señalamientos se encuentra la posibilidad de que intereses personales de su titular estén influyendo en decisiones administrativas, así como un eventual trato preferencial hacia determinadas empresas. Son versiones graves que requieren investigación y contraste documental; con los elementos disponibles, no pueden darse por acreditadas.

La revisión debe esclarecer si las decisiones cuestionadas responden a razones técnicas y normativas o si existen intereses ajenos al servicio público que pudieran comprometer su imparcialidad. Para ello, es necesario identificar los asuntos involucrados, los posibles beneficiarios y cualquier vínculo relevante para evaluar un eventual conflicto de interés.

También deben responderse preguntas concretas: ¿qué proyectos permanecen pendientes?, ¿desde cuándo?, ¿qué requerimientos se formularon y con qué fundamento? Examinar los expedientes permitiría distinguir los tiempos necesarios para proteger el patrimonio público de posibles dilaciones injustificadas.

La importancia de esta dependencia obliga a exigir claridad. Sus responsabilidades en la administración y aprovechamiento de los inmuebles de la ciudad hacen que sus decisiones puedan incidir en proyectos y servicios públicos. Evaluar su desempeño supone revisar tanto la legalidad de sus actuaciones como su capacidad para resolver.

Para la administración de Clara Brugada, atender estos cuestionamientos representa una oportunidad de fortalecer la rendición de cuentas. Una respuesta institucional sólida debe explicar los procedimientos, justificar los requisitos y precisar las medidas adoptadas frente a eventuales rezagos.

La revisión debe incorporar la versión de la titular y de las áreas responsables. Si los expedientes respaldan sus decisiones, esa información permitirá aclarar las inconformidades; si revelan actuaciones indebidas, deberán dar lugar a los procedimientos correspondientes.

La confianza en la gestión del patrimonio público se construye con decisiones explicables y resultados verificables. Ese es el estándar con el que deben examinarse estos señalamientos.