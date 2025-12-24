Reporte carretero miércoles 24 de diciembre: así van las principales autopistas para salir de CDMX en Nochebuena Conoce el reporte actualizado de las principales carreteras de la CDMX si planeas salir en Nochebuena (Rogelio Morales Ponce)

Conoce el reporte actualizado de las principales autopistas para salir de la Ciudad de México este 24 de diciembre y puedas tomar tus precauciones para que llegues con tiempo a tu destino.

Si esta Nochebuena planeas salir de la Ciudad de México para disfrutar en otro estado la cena de Navidad, aquí te mostramos cómo se encuentran las principales carreteras y autopistas para quienes viajarán este miércoles 24 de diciembre.

Carretera México-Puebla, reporte vial

La autopista México-Puebla mantiene un cierre parcial de circulación a la altura del km 38, dirección Ciudad de México, debido a una reducción de carriles por atención a un accidente, según lo reporta Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

A pesar de este incidente, no se han reportado otros accidentes o carga vehicular en otras zonas de la carretera.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 38, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil y choque contra talud). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025

¿Hay tráfico en la Carretera México-Querétaro?

Después de que se registrara un accidente en la autopista México-Querétaro que provocó el cierre parcial de circulación, en el km 194, dirección Querétaro por maniobras para el retiro de las unidades siniestradas, la autopista ya se encuentra libre.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó a las 12:41 que el tramo de la autopista México-Querétaro que se encontraba cerrado parcialmente ya se encuentra libre.

No obstante, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección a la Ciudad de México permanece con carga vehicular, a pesar de que no se ha registrado algún accidente.

Asimismo, Guardia Nacional Carreteras informó sobre un cierre parcial de circulación por accidente en la autopista México-Querétaro cerca del km 128+100

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 194, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025

Reporte actualizado de la carretera México-Toluca

En la carretera México-Toluca no hay reporte por parte de las autoridades encargadas de supervisar esta vialidad sobre algún accidente, cierre o carga vehicular, por lo que podrás viajar con seguridad hacia tu destino sin algún imprevisto.

No obstante, se le recomienda a los usuarios estar al pendiente de las redes sociales de CAPUFE o Guardia Nacional Carreteras, ya que ahí publican el avance vial al momento de las diferentes carreteras y autopistas de México.

Recomendaciones viales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) emitió una recomendación para aquellas personas que se encuentren viajando con menores durante estas fiestas decembrinas en carreteras.

De acuerdo con CAPUFE, un alto porcentaje de niñas y niños viajan en el auto de forma insegura, por lo que recomienda que los menores vayan siempre en la parte trasera del auto en un sistema de retención infantil.