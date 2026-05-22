“En Magdalena Contreras hay Gobierno abierto, sabemos escuchar a todos”, celebra Fernando Mercado

Fernando Mercado comparece ante el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, informó sobre los avances y resultados de su administración ante el Congreso de la Ciudad de México. Tras la rendición de cuentas, el alcalde se dijo contento porque su trabajo fue reconocido por las distintas bancadas, incluso de la oposición.

“Me siento bastante bien. Creo que el reconocimiento de los grupos parlamentarios ayuda cuando en territorio tienes un gobierno abierto, con diálogo, con las fuerzas políticas. Magdalena Contreras es un lugar plural y que sabe escuchar a todos. Y eso se refleja aquí también”, afirmó.

Además, destacó que, “a diferencia creo que otros alcaldes o alcaldesas, en Magdalena Contreras está viviendo un tiempo de mucho más armonía, de mucho más civilidad y de mucho más democracia”.

Ante los medios de comunicación, Fernando Mercado celebró que parte de los resultados más destacados en su gestión es la reducción del 34% en la incidencia delictiva en delitos de alto impacto.

También aplaudió que se pasó de 60 litros por segundo a 200 (por segundo) en el sistema Río Magdalena; que se pusieron en marcha programas como “Al Agua Cacomixtle” —un programa gratuito de natación para menores de 6 a 12 años— y la recuperación de espacios deportivos y culturales.

“Nuestros gimnasios de box están llenos de niños, llenos de adultos mayores; el cine Víctor Manuel Mendoza que representa la rehabilitación y la reapertura de los espacios que siempre fueron de los contrarios”, celebró.

Fernando Mercado reconoció que todavía persisten preocupaciones en la demarcación que gobierna, como lo es la seguridad y movilidad, pero se comprometió a seguir trabajando para que mejoren.

Para ello, indicó, que integrar a la ciudadanía en el Gobierno de Magdalena Contreras es la clave, “la participación ciudadana es un eje transversal de nuestro gobierno”, reiteró.

“Las acciones en seguridad tienen mucho que ver con eso, coordinación con escuelas, coordinación con padres de familia, coordinación con las vecinas y vecinos, pero también coordinación con el Gobierno de la ciudad, la Guardia Nacional y Marina, que son los que nos acompañan en las tareas de vigilancia y para evitar el delito en Magdalena Contreras”.

Magdalena Contreras aportará tradición al Mundial

Sobre el Mundial de fútbol, el alcalde comentó que Magdalena Contreras aportará “historia y tradición”, además reveló que se llevará a cabo un foro cultural con actividades para las niñas y niños.

“Habrá un museo de la historia de los clubes de fútbol contrerenses, que además de tener fotografías y trofeos antiguos, estarán los mismos protagonistas de la historia del fútbol en Magdalena Contreras, contando sus historias, contando sus experiencias.

“Y quiero decirles que cada vez que jugó un Mundial en México Pelé, se hospedó en la Unidad de Independencia en Magdalena Contreras, y será un espacio que también se podrá visitar”.

Adelantó que uno de los eventos que se realizarán en marco del Mundial es un concurso, muestra y degustación de botanas agroecológicas realizadas con productos nativos, “con técnicas gastronómicas oriundas de nuestra querida alcaldía”.

Ante las y los diputados, el alcalde comentó que la demarcación está preparada para la temporada de lluvias, ya que se han intervenido 6 mil 270 metros lineales en desazolve y construido 15 muros de contención, con un gasto de 68 millones de pesos.

Además se mejoró el Operativo Tormenta, se ejecutaron obras en coordinación con el Gobierno capitalino y se construyó la “Caja de Tormenta” en San Jerónimo Lídice.

En materia económica, expuso que las decisiones de su gobierno se toman en conjunto con el Consejo Económico Social y Ambiental (CESA), en el que participan cámaras de empresarios, productores agrícolas, representantes de mercados públicos y la ciudadanía.

Sobre el rubro de cuidados, precisó que se cuenta con la Casa de la Mujer, donde las habitantes reciben asesoría psicológica, talleres y educación física. Adelantó que para el presupuesto 2027 solicitará recursos para construir una segunda casa.

Operativo para temporada de lluvias

Sobre el operativo especial para la temporada de lluvias, que “se implementó después de las experiencias del año pasado”, destacó que no es para evitar problemas, sino para disminuir las afectaciones.

”En una orografía tan complicada como la que tiene Contreras, con esas barrancas y con este cambio climático sería irresponsable decirle a las y los vecinos de Contreras que no va a volver a ver afectaciones.

“Les garantizamos que va a haber menos, hicimos nuestra chamba, pero una barranca que se va desgajando con el paso de gran cantidad de agua, no tiene palabra. Siempre para nosotros aprovechamos esta época para recordarle a las y los contrarenses que si bien nosotros hicimos lo que nos toca, les toca a su parte. Todos los cuidados y todas las medidas preventivas en materia de protección civil y que no tiren basura en la barranca, que eso es la principal fuente de afectaciones”.