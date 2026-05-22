Inauguran exposición “Café, frutas y orquídeas” en Texcoco

Exposición "Café, Frutas y Orquídeas" en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco y la Dirección de Cultura inauguraron la exposición “Café, Frutas y Orquídeas”, donde participan integrantes de “Amigos del Arte”, en el espacio museográfico de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) para realizar su VII Encuentro Internacional, “Colores para el Alma”.

La directora de Cultura Municipal, Petra Gallegos Pedraza, informó que 18 artistas latinoamericanos y europeos se reunieron en el espacio museográfico de la FARO.

Gallegos señaló que la FARO es un espacio abierto a todas las expresiones artísticas y culturales, enfocado en impulsar a los talentos para dar a conocer su obra ante el público del municipio.

A su vez, la directora instó que este encuentro propone un diálogo artístico donde convergen la sensibilidad, la identidad y la creatividad de artistas de México, Guatemala, Colombia, Perú, Polonia y Costa Rica, logrando una gran conjunción de expresión visual.

Entre los artistas participantes se encuentran Jany Rodríguez, María Eugenia Castellano Zetina, Natalia Femat, María Eugenia Córdova Castellanos, Ana Iriondo, Isabel Mendoza Noriega, Alberto Joaquín Ruiz Brito, Adriana DC. Hanún, Alejandra Jardínez Godínez, Luna Nereida Nila Romero, Alondra Yukari Oropeza Naranjo, Alexa Arpide, Heleens Sánchez, Rochi Murillo y Stephany Toxqui Barrientos, representando a México; Máurel Cortés Sierra y Zalvaya, de Colombia; Vera Cancinos, de Guatemala; y Joanna Rostanska, de Polonia.

La exposición “Café, Frutas y Orquídeas” estará abierta al público del 21 de mayo al 5 de junio en el espacio museográfico de la FARO de Texcoco, presentando un encuentro artístico donde convergen la sensibilidad, la identidad y la creatividad a través del arte visual.

La Crónica de Hoy 2026