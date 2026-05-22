Barda colapsa sobre camión de transporte público en centro de la CDMX: saldo al momento Tras el derrumbe de la barda se reportan lesionados, mientras continúan los trabajos para el retiro de escombro (@AlessandraRdlv y @SGIRPC_CDMX)

Se registra el derrumbe de una barda en mantenimiento sobre un camión de transporte público en la colonia Centro de la CDMX; hasta el momento se reportan cuatro heridos.

Durante la tarde de este viernes 22 de mayo, las autoridades informaron sobre el derrumbe de una barda que se encontraba en mantenimiento sobre un camión de transporte público y vehículos particulares.

Derrumbe de barda en el Centro Histórico: ¿Qué pasó y dónde ocurrió el accidente?

El derrumbe sucedió en la calle Allende 74, de la col. Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, frente a un mercado, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). De acuerdo con diferentes reportes, el derrumbe habría ocurrido mientras un microbús circulaba sobre la zona.

Hasta el momento, elementos de seguridad acordonaron el área para continuar con los trabajos de retiro de escombro, mientras que, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, tres de las cuatro personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al hospital; la cuarta persona se movilizó por sus propios medios.

Entre los heridos se encuentran dos trabajadores de la empresa y un menor de 17 años que viajaba en el microbús que se vio afectado por la caída de la barda.

Mientras tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que tras el incidente se activaron los protocolos de rescate, valoración prehospitalaria y coordinación interinstitucional para atender a los lesionados.

“Desde el primer minuto, equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc acudieron como primeros respondientes para atender la emergencia.” Fue parte de lo compartido por la alcaldesa de Cuauhtémoc en sus redes sociales.