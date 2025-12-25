Vacías y en silencio: CDMX vive su tradicional tregua navideña en 2025

Calles vacías en CDMX Poco aforo vehicular sobre la calzada de Tlalpan en la mañana de Navidad (Mario Jasso)

Las principales avenidas y vialidades de la capital mexicana presentaron un notable descenso en la afluencia de peatones y vehículos en esta Navidad, fenómeno que contrasta con la habitual actividad urbana de una metrópoli de más de 20 millones de habitantes.

Desde primeras horas de la mañana, zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y otras vialidades importantes mostraban espacios con poco tránsito y escasa presencia de personas en calles y banquetas. Esta calma se observó tras las celebraciones de Nochebuena y responde a una combinación de factores sociales, culturales y de movilidad que se repiten cada 25 de diciembre en la ciudad.

Tradicionalmente, Navidad es una fecha en la que muchos ciudadanos reservan el 24 y 25 de diciembre para reunirse con sus familiares. En la Ciudad de México, gran parte de la población capitalina prefiere permanecer en casa o viajar a otras entidades para convivir con familiares, lo que reduce la actividad cotidiana en las calles durante estas fechas.

Dicho comportamiento ya ha sido observado en años anteriores, cuando tras las celebraciones decembrinas la ciudad muestra un ambiente más sereno y menos congestionado que en días regulares del año.

Además de la costumbre de quedarse con la familia, las restricciones de circulación vehicular y las condiciones ambientales han influido en la reducción del flujo en las vialidades capitalinas.

El programa Hoy No Circula, que tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes, mantuvo sus reglas durante este 25 de diciembre; por ello, varios vehículos particulares no estuvieron autorizados a circular, lo que contribuyó a la menor presencia de autos en las calles.

La calidad del aire en la Ciudad de México también fue un tema reportado, pues según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico, en la mayoría de las alcaldías se registró una calidad de aire calificada como mala, con altos índices de partículas contaminantes. Al respecto, las autoridades locales lanzaron recomendaciones para evitar actividades físicas al aire libre.

Además, la capital mantuvo activa su dinámica económica y turística, pero al mismo tiempo registró una baja considerable de movilidad cotidiana, especialmente en zonas residenciales y corredores viales que suelen presentar embotellamientos.

En fechas recientes, el gobierno capitalino informó que la ciudad espera cerrar 2025 con más de 60.5 millones de visitantes, cifra superior al año anterior, lo que confirma que ciertos espacios turísticos, como el Centro Histórico o las áreas recreativas, pueden concentrar mayor afluencia aun en días aparentemente tranquilos.

La consecuencia de esta combinación de factores fue un paisaje urbano que es inusual para un jueves cualquiera de diciembre. A diferencia de la cotidianidad, cuando el tráfico y la actividad comercial dominan la ciudad, este 25 de diciembre muchos negocios permanecieron cerrados o con horarios limitados, mientras que la movilidad público-privada se redujo considerablemente.

Pese a las calles tranquilas, algunos servicios de transporte público operaron con horarios especiales debido a las festividades y se recomendó a la población consultar con anticipación los cambios y servicios disponibles en esta jornada.