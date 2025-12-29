Hoy No Circula lunes 29 de diciembre: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula lunes 29 de diciembre (Rogelio Morales Ponce)

Este lunes 29 de diciembre de 2025 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y diversos municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de controlar la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire conforme a los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las secretarías de medio ambiente locales.

¿A qué vehículos aplica el Hoy no circula hoy lunes 29 de diciembre?

De acuerdo con el calendario vigente, hoy no podrán circular, entre las 05:00 y las 22:00 horas:

Vehículos con engomado color amarillo.Automóviles con terminación de placa 5 y 6.Unidades con hologramas de verificación 1 y 2.Vehículos con placas foráneas, salvo que cuenten con pase turístico o estén en las excepciones oficiales.

Vehículos exentos del Hoy no circula 29 de diciembre

Hay una serie de vehículos que sí pueden circular libremente este lunes, incluso dentro del horario restringido:

Vehículos con hologramas 0 y 00.Autos eléctricos e híbridos.Motocicletas, taxis y transporte público.Vehículos de emergencia, seguridad pública y de carga autorizada.Unidades conducidas por personas con discapacidad con permiso oficial.Transporte escolar y servicios vinculados a atención médica o perecederos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.