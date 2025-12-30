Hoy No Circula martes 30 de diciembre: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX (Rogelio Morales Ponce)

Este martes 30 de diciembre de 2025 se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios conurbados del Estado de México. La medida tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica y preservar la calidad del aire, conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las secretarías de Medio Ambiente locales.

¿A qué vehículos aplica el Hoy No Circula hoy martes 30 de diciembre?

De acuerdo con el calendario vigente del programa, hoy no podrán circular, en un horario de 05:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Automóviles con engomado color rosa, vehículos con terminación de placa 7 y 8, y unidades con hologramas de verificación 1 y 2.

Vehículos exentos del Hoy no circula 30 de diciembre

Automóviles con Hologramas 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, taxis y motocicletas, unidades de transporte público, escolar, de seguridad pública y de carga autorizada, y vehículos conducidos por personal de salud o personas con discapacidad, siempre que cuenten con el permiso oficial correspondiente.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.