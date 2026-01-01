Foto con los Reyes Magos en CDMX 2026: descubre dónde y cuándo puedes tomártela

La magia de los Reyes Magos ya se siente en la Ciudad de México y este año hay varios puntos imperdibles para verlos, convivir con ellos y tomarte la foto que aliente los sueños de los más pequeños del hogar.

Alameda Central

La tradicional escena navideña regresa a Alameda Central (sobre avenida Hidalgo, entre Eje Central y Paseo de la Reforma). Aquí podrás tomarte una foto con Melchor, Gaspar y Baltazar hasta el 6 de enero de 2026.

Aunque el acceso es gratuito, la foto impresa suele costar alrededor de $260 pesos y algunos stands ya cuentan con pago por transferencia y hasta terminal.

Romería Navideña en Avenida Hidalgo

Además del clásico punto de Alameda, la romería de los Reyes Magos se instala sobre Avenida Hidalgo, con juegos, sets fotográficos y ambiente familiar.

Fechas y horarios

Del 26 de diciembre al 6 de enero: varios puntos de la ciudad tienen actividades relacionadas con los Reyes Magos.

Hasta el 6 de enero de 2026:

Alameda Central: fotos con Melchor, Gaspar y Baltazar

fotos con Melchor, Gaspar y Baltazar Romería en Avenida Hidalgo: sets y actividades familiares

Horario sugerido: todo suele comenzar alrededor del mediodía y extenderse hasta la noche. Llega temprano para evitar filas.

Si estás en CDMX estas fiestas, tomarte la foto con los Reyes Magos es una tradición que no puede faltar en tu calendario. Desde Alameda Central hasta la romería con juegos y sets especiales, hay opciones que mezclan tradición, diversión y momentos familiares inolvidables.