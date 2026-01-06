Ecatepec invita a reciclar árboles de Navidad a través del programa “Recicla y Transforma”

Con el objetivo de iniciar el año con acciones a favor del medio ambiente, el Gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa “Recicla y Transforma”, una iniciativa de triturado y compostaje de árboles de Navidad naturales, que se llevará a cabo del 7 de febrero de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

A través de este programa, las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a llevar su arbolito de Navidad natural a los centros de acopio habilitados, donde será reciclado de manera responsable. Como incentivo, quienes participen podrán llevarse una planta del vivero municipal, fomentando así la reforestación y el cuidado del entorno.

El objetivo principal de esta acción es evitar que los árboles de Navidad terminen en tiraderos clandestinos, calles o barrancas, donde se convierten en basura y afectan al medio ambiente. En su lugar, los árboles recolectados serán triturados y transformados en composta, que posteriormente se utilizará para mejorar áreas verdes y espacios públicos del municipio.

Las autoridades señalaron que el reciclaje de árboles navideños es una práctica ambientalmente responsable, ya que permite aprovechar la materia orgánica, reducir la generación de residuos y contribuir a la conservación de los suelos. Además, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para promover una cultura ambiental entre las familias de Ecatepec.

Para facilitar la participación de la ciudadanía, el Gobierno Municipal habilitó diversos centros de acopio distribuidos en distintos puntos del municipio. Entre ellos se encuentran la Explanada Municipal, ubicada en San Cristóbal Centro; el Parque Ehécatl, en la colonia Tata Félix; la avenida R1 “Adolfo López Mateos”, sobre el camellón; Los Arcos, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe; y el Centro Cultural Las Américas, en la colonia del mismo nombre.

Las autoridades recomendaron que los árboles que se lleven a los centros de acopio no cuenten con adornos, luces, clavos ni bases metálicas, para facilitar su proceso de reciclaje. Asimismo, hicieron un llamado a la población para acudir dentro del horario establecido y respetar las indicaciones del personal encargado.

Vecinas y vecinos que participaron en ediciones anteriores señalaron que este tipo de programas no solo ayudan al medio ambiente, sino que también fortalecen la conciencia ciudadana sobre la importancia del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

Finalmente, el Gobierno de Ecatepec reiteró la invitación a la población a empezar el 2026 reciclando, sumándose a esta iniciativa que busca cuidar el entorno natural, promover la participación comunitaria y construir un municipio más sustentable. Con acciones sencillas como el reciclaje de árboles de Navidad, señalaron, es posible generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la calidad de vida de las y los habitantes.