Tribunal de Justicia Administrativa inicia nueva etapa: Andrés Aguilera Martínez asume la presidencia

Ante el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), el Magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez rindió protesta hoy como Magistrado Presidente para el periodo 2026-2028.

“Me permito presentarles este Plan Estratégico de Gestión 2026-2028, el cual engloba las acciones que habremos de realizar a lo largo de los años en los que tendré la alta responsabilidad de presidir al Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad de México” afirmó el magistrado presidente al presentar su plan, “este instrumento responde a mi compromiso de consolidar un Tribunal del Pueblo, uno cercano, eficiente, transparente y garante de los derechos de las personas frente a la actuación de las autoridades administrativas de la Ciudad de México”.

Los tres ejes del Plan Estratégico de Gestión 2026-2028

El programa destaca una reingeniería institucional que incluye la implementación de la Defensoría Ciudadana en las 16 alcaldías y el fortalecimiento de la justicia digital a través de laimplementación del defensor en línea (TRIBU).

Fortalecimiento de la Función Jurisdiccional: Con base en el programa Justicia administrativa efectiva, moderna y de calidad, se realizará la mejora en los procedimientos jurisdiccionales, con la implementación progresiva del Juicio en Línea, la promoción de iniciativas constitucionales para simplificar los juicios sumarios y ordinarios, logrando sentencias más rápidas y eficaces, así como con capacitación constante del personal del Tribunal. Justicia Social y Cercana al Pueblo: Bajo el programa Un tribunal más cercano a la gente, y con el esquema de “Atención Multicanal”, se fortalecerá la Defensoría Jurídica, se tendrá presencia itinerante en las 16 alcaldías del programa “El Tribunal en tu Alcaldía”, promoción y difusión de asesoría y defensoría jurídica gratuitas, se lanzará el asistente digital TRIBU (Defensor en línea) para orientar a la población vulnerable, y se realizará la incorporación de enfoques de derechos humanos, género y no discriminación, entre otras acciones. Administración Eficiente y Responsable del Presupuesto:A partir del programa Administración estratégica, se garantiza el uso eficiente, transparente y responsble de los recursos públicos mediante procesos de planeación y presupuestación con base en resultados, alineados a objetivos institucionales claros y medibles, a través de la implementación de una reingeniería institucional bajo principios de austeridad, manteniendo la certificaciónsalud mental (NOM-035) y la “nivel oro” en igualdad laboral (NOM-025), entre otras acciones.

“El presente Plan de Gestión 2026-2028 representa nuestro compromiso institucional como Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México con la excelencia en la impartición de justicia, la cercanía con la ciudadanía y la gestión responsable de los recursos públicos ”, expresó el magistrado presidente.

El Plan Estratégico de Gestión 2026-2028 será objeto de seguimiento permanente y evaluación periódica con base en mecanismos de responsabilidad institucional, diagnóstico constante, informes periódicos, y transparencia y participación ciudadana.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es una institución autónoma con más de 50 año9s de historia. Lo encabeza desde ahora Aguilera Martínez, quien, con más de 26 años en el servicio público, el Magistrado Presidente Andrés Ángel Aguilera Martínez es Licenciado en Derecho y Maestrante en Filosofía Social por la Universidad La Salle. Su experiencia abarca los tres poderes de gobierno, destacando su labor previa como Magistrado de Sala Ordinaria y su ratificación por unanimidad en el Congreso de la CDMX en 2022.

TJACDMX inicia era de justicia y cercanía social