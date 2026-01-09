¿Habrá doble hoy no circula este sábado en CDMX y Edomex? Se ha suspendido la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México; conoce qué carros no podrán circular este sábado 10 de enero (Rogelio Morales Ponce)

Las autoridades han informado que se suspende la contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, y continuará de manera normal el programa Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado que se suspende la contingencia ambiental, por lo que este sábado 10 de enero de 2026 el programa Hoy No Circula estará funcionando de manera regular.

¿Continúa el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con lo publicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 del viernes 9 de enero.

Esto debido a que la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento, lo que permitió que la calidad del aire se encuentre actualmente dentro de la norma aceptable.

¿Quién no circula hoy sábado 10 de enero?

Si ahora que ya no existen las restricciones deseas salir este fin de semana, aquí te decimos cuáles son los automóviles que no podrán circular este sábado 10 de enero de 2026.

Estos son los automóviles que se encuentran dentro del programa Hoy No Circula para este sábado 10 de enero:

Vehículos con holograma de verificación 1 , cuyo último número de placa sean: 0, 2, 4, 6 y 8 .

, cuyo último número de placa sean: . Vehículos con holograma de verificación 2 .

. Vehículos foráneos con placas extranjeras.

Mientras que los automóviles con holograma 00 y 0 están exentos de las limitaciones.

Además de que, podrán circular aquellos vehículos que cuenten con un permiso para trasladar a personas para su atención médica o atender emergencias a pesar de que tengan una de las características antes mencionadas.

¿A qué hora empieza y termina el Hoy No Circula?

De acuerdo a lo establecido por el programa Hoy No Circula, las medidas aplican desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.