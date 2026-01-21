¿Cuándo abren el registro del programa Desde la Cuna 2026?: Información del apoyo en CDMX El apoyo económico de Desde la Cuna para 2026 tendrá un aumento; conoce la fecha de registro y sus requisitos (Pexels y Gobierno de la Ciudad de México)

Se ha confirmado la ampliación del programa Desde la Cuna para este 2026, el cual tendrá un aumento durante este año, conoce cuáles son los requisitos para registrarte.

Desde la Cuna es un programa promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo brindar un apoyo económico a las infancias de entre 0 y 3 años.

Esto con la finalidad de contribuir a mejorar el ingreso de los hogares donde habitan niñas y niños menores de 3 años 10 meses y así garantizar un ingreso mínimo a los hogares de los menores.

¿De cuánto es el apoyo Desde la Cuna de la CDMX este 2026?

Durante este 2026 el programa Desde la Cuna les estará depositando a sus beneficiarios de manera bimestral $1,200 pesos mexicanos, representando un aumento en comparación con los $1,000 pesos que se entregaban con anterioridad.

¿Cuándo iniciará el registro del programa Desde la Cuna 2026?

A pesar de haber confirmado que para este 2026 el apoyo Desde la Cuna continuaría operando, el Gobierno de la Ciudad de México no ha anunciado una fecha oficial para el inicio del registro a este programa social.

No obstante, aquí te compartimos cuáles son los requisitos para poder ser beneficiario de este programa este año y así te puedas ir preparando para cuando comience el registro.

¿Cuáles son los requisitos para poder ser beneficiario del programa Desde la Cuna?

Si te interesa ser uno de los beneficiarios del programa Desde la Cuna este 2026, estos son los requisitos con los que tienes que cumplir de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México:

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y tener interés de recibir el apoyo.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años 10 meses.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro del programa Desde la Cuna 2026?

Si cumples con los anteriores requisitos, al momento de iniciar el registro estos son los documentos que se te solicitarán: