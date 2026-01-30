¿Qué hacer en CDMX este fin de semana de puente? Recomendaciones para 31 de enero y 1 de febrero ¿Aún no tienes planes para el fin de semana? Aquí te decimos cuáles son las mejores actividades para realizar en la Ciudad de México este 31 de enero y 1 de febrero (Unsplash)

El primer megapuente del 2026 es este fin de semana y aquí te contamos cuáles son algunas de las actividades que la Ciudad de México tiene para ti este 31 de enero y 1 de febrero.

La CDMX ofrecerá durante este fin de semana diferentes eventos para todos los gustos, edades y presupuestos. Por lo que, si aún no cuentas con algún plan, aquí te presentamos algunas ideas.

Clásicos del Cine Cubano en la Cineteca Nacional

El cine cubano llegó a la Ciudad de México, de la mano de la Cineteca Nacional con algunas de las obras más influyentes en su historia.

Este ciclo estará disponible en las diferentes sedes de la Cineteca Nacional desde el viernes 30 de enero hasta el 8 de febrero.

Y durante el sábado 31 de enero en la sede Xoco se exhibirá la película Lucía; el domingo 1 de febrero se proyectarán Soy Cuba y el largometraje animado Vampiros en La Habana.

La entrada a cualquier función de la Cineteca Nacional cuesta $70 entrada general y $50 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores.

Este viernes 30 de enero arranca el ciclo CLÁSICOS DEL CINE CUBANO 🇨🇺, una muestra que reúne producciones realizadas entre 1960 y 1980, seleccionadas por su importancia histórica y cinematográfica.



La selección estará disponible a partir de mañana en https://t.co/HbbMeEBd4J pic.twitter.com/zZK11MAOrr — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) January 28, 2026

Japón: del mito al manga

No te puedes perder la oportunidad de asistir a la exposición “Japón: del mito al manga”, la cual se encuentra en sus últimos días, pues estará disponible hasta el 8 de febrero.

En esta exposición podrás ver desde grabados de Hokusai hasta animación, moda, diseño, tecnología y personajes conocidos como Totoro, Hello Kitty o Pokémon.

La exhibición, presentada con el Victoria & Albert Museum, podrás encontrarla en el Museo Franz Mayer. El boleto general cuesta $180, mientras que presentando tu credencial INAPAM, de estudiante o profesor, solo costará $95 pesos.

¡❞𝐉𝐚𝐩𝐨́𝐧. #𝐃𝐞𝐥𝐌𝐢𝐭𝐨𝐀𝐥𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚❞ 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝟖 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨!

( ˶ˆᗜˆ˵ )

Más de 100,000 personas ya la visitaron...

¿Faltas tú? ¡Ésta es tu última oportunidad!



🎟️ Boletos ya disponibles en:https://t.co/djngqBEqyE pic.twitter.com/7R0VwTj7zT — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) January 12, 2026

Feria del Tamal en Coyoacán

Ya inició la XXXII Feria del Tamal 2026, la cual se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares y durante estos días podrás disfrutar de una gran variedad de tamales y atoles.

La entrada a la XXXII Feria del Tamal ubicada en la alcaldía de Coyoacán será completamente gratuita en un horario de 11:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

La XXXII Feria del Tamal llega al Museo Nacional de Culturas Populares.

Más de 50 expositores de distintos estados de México y países de Centro y Sudamérica.

¡Te esperamos!

📅 29 de enero al 2 de febrero de 2026

⏰ 11:00 a 19:00 h

📍 Av. Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX pic.twitter.com/zUrSzc2Tch — MuseoCulturasPopulares (@MNCP_DGCP) January 14, 2026

Cine a solo $29 pesos

Si lo tuyo son planes más tranquilos, Cinemex Manía continúa con sus precios de $29 pesos las entradas hasta el 11 de enero.

Por lo que durante este fin de semana puedes aprovechar y ver algunas de las películas que están nominadas a los Oscars como Marty Supremo, o Hamnet, además de otras películas alabadas por la crítica como Familia en Renta y La Única Opción.

Boletos a solo $29 con la Cinemex Manía del 22 de enero al 11 de febrero y combos a precio especial. Consulta TyC en https://t.co/q3mD9Z54J8 🍿🥤 pic.twitter.com/TTsp9UWGX3 — Cinemex (@Cinemex) January 28, 2026

Concierto de Kanye West en México

No te puedes perder el último de los conciertos de Kanye West en la Ciudad de México este sábado 31 de enero, el cual se llevará a cabo en la Plaza de Toros y lo mejor es que sus boletos están al 2x1.

También te puedes organizar con amigos y ver la transmisión en vivo de su concierto, si lo que deseas es hacer algo diferente desde la comodidad de tu hogar.