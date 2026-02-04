¿Cerrará el Metro de la CDMX este 4 de febrero por la marcha de trabajadores?: estas son las posibles afectaciones al servicio

Sistema de Transporte Colectivo Metro ¿Cerrará el Metro de la CDMX este 4 de febrero por la marcha de trabajadores? Aunque habrá afectaciones viales en el Centro, el sindicato y el STC aseguraron que no se suspenderá el servicio ni se cerrarán estaciones. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Durante la tarde de este miércoles 4 de febrero, trabajadores del Metro de la Ciudad de México saldrán a las calles para exigir a las autoridades capitalinas mayor presupuesto para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones; una movilización que ha generado dudas entre los usuarios sobre un posible cierre del servicio.

De acuerdo con El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), la protesta es de carácter pacífico y surge ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades sobre el presupuesto destinado al Metro. Los trabajadores advirtieron que esta situación no solo afecta sus condiciones laborales, sino también a la de los usuarios.

Horario y ruta de la marcha de los Trabajadores del Metro: destino Zócalo capitalino

El sindicato informó que la marcha iniciará a las 15:30 horas desde la estación Balderas y avanzará rumbo al Zócalo capitalino.

El objetivo, señalaron, es visibilizar la falta de recursos para refacciones y materiales básicos que son indispensables para garantizar la seguridad del sistema y de los millones de personas que lo usan todos los días.

Posibles afectaciones ¿Podrían cerra estaciones del metro?

Uno de los puntos que más inquietud ha generado en los usuarios del metro, es si la movilización provocará el cierre del Metro o la suspensión del servicio, por lo que tanto los representantes sindicales como el propio Sistema de Transporte Colectivo aclararon que no habrá paro de labores este miércoles y que el servicio operará de manera normal en todas las líneas, sin cierre de estaciones.

“El servicio no se verá afectado”, señalaron los dirigentes sindicales, al tiempo que ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por las molestias viales que pudiera ocasionar la marcha.

El STC también reiteró en redes sociales que no se tiene contemplado ningún cierre y pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Trabajadores del metro cerrarán la línea 1, 2, 3, B y 9

Sin embargo, el conflicto no está del todo cerrado. El sindicato advirtió que, si no hay avances en sus demandas, la próxima semana podrían iniciar paros escalonados en las líneas 1, 2, 3, B y 9. Por ahora, la movilización se mantendrá como una protesta en calles, con impacto principalmente en la circulación vehicular del Centro Histórico, pero sin afectar el funcionamiento del Metro.