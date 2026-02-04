Tren México-Toluca: ¿Cuánto te haces de Santa Fe a Observatorio? (Gobierno de México)

El Tren México-Toluca, nombrado El Insurgente, tiene estimado un recorrido total de 60 minutos a lo largo de siete estaciones, en la ruta que va de Observatorio a Zinacantepec; pero ¿te has preguntado cuánto tiempo se hace de recorrido de Santa Fe a Observatorio?

Aquí te decimos el tiempo de recorrido, el costo y los horarios del Tren El Insurgente. Quizá consideres cambiar de ruta y probar su eficacia, considerando la rentabilidad en costo y el tiempo ganado.





¿Cuánto se hace el Tren México-Toluca de Santa Fe a Observatorio?

El servicio opera con 16 trenes en circulación, a una velocidad máxima de 120 km/h, cada uno con una capacidad de hasta 719 pasajeros. El tiempo estimado que El Insurgente hace de Santa Fe a Observatorio, pasando por Vasco de Quiroga, es de 15 minutos en total.

De acuerdo con Google Maps, la distancia entre la estación Santa Fe del Tren México-Toluca y la estación Observatorio de este servicio ferroviario es de 12 kilómetros.

El tiempo estimado de recorrido en transporte público es de 1 hora con 6 minutos; en coche, 32 minutos, y en motocicleta, 20 minutos. Un tiempo rentable para pensar en tomar el Tren Insurgente, que realiza el trayecto en solo 15 minutos.

La estación Observatorio está ubicada en Calz. Minas de Arena 11, Acueducto, Álvaro Obregón, 01120 en la Ciudad de México, mientras que la estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca se encuentra en Prol. P.º de la Reforma, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348, en la Ciudad de México.





Tren Interurbano México-Toluca: costos y horarios

De acuerdo con información oficial del Tren Insurgente México-Toluca, la tarifa del servicio varía según el número de estaciones recorridas y el origen-destino del viaje:

$15 por recorrido de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.

$20 por recorrido de dos o tres estaciones dentro del Estado de México.

$25 por viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa.

$60 por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa.

$70, $80 y $90 para trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada.

$100 por recorrido de terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa.

El acceso se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada. Asimismo, puedes adquirir tu boleto en los módulos ubicados en el acceso de cada estación.

El horario de operación es de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas; los sábados de 06:00 a 00:00 horas, y los domingos de 07:00 a 00:00 horas. La salida del último tren es a las 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.

El Insurgente es un proyecto estratégico y prioritario del Gobierno de México, cuyo objetivo es conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, fortaleciendo la movilidad regional.