Rehabilitan canales de riego en Aculco para mejorar el abasto de agua al campo

Los gobiernos federal y del Estado de México concluyeron la rehabilitación de más de tres kilómetros de canales de riego en la Unidad de Riego 096 Arroyo Zarco, en el municipio de Aculco, con el objetivo de mejorar la distribución de agua para 6 mil 611 productores agrícolas de la zona.

La intervención se realizó en los tramos I Huapango y II Ñado, con una inversión superior a 19 millones de pesos, aportados de manera conjunta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Campo del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la obra permitirá la irrigación de más de 18 mil hectáreas dedicadas principalmente al cultivo de maíz, trigo y otros granos básicos.

Los trabajos forman parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, mediante el cual el gobierno federal cubre el 50 por ciento del costo total de las obras, mientras que el porcentaje restante corresponde, en condiciones normales, a las personas usuarias de los sistemas de riego.

En este caso, la Secretaría del Campo asumió la aportación que habitualmente corresponde a los productores, como parte de una estrategia para facilitar el acceso al agua en comunidades rurales.

Según datos oficiales, en lo que va de la actual administración estatal, este esquema de concurrencia entre los gobiernos federal y estatal ha permitido destinar más de 109 millones 800 mil pesos a proyectos de infraestructura hidroagrícola en distintas regiones del Estado de México.

El propósito central de estas inversiones es reducir las pérdidas de agua en la conducción, mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y fortalecer la productividad del sector agrícola.

Durante la inauguración de la tercera etapa de los trabajos en el módulo II Ñado, autoridades federales y estatales señalaron que la rehabilitación de canales responde a la necesidad de modernizar la infraestructura hídrica en el campo, particularmente en zonas donde los sistemas presentan deterioro por el uso prolongado o la falta de mantenimiento.

De acuerdo con la Conagua, la modernización de canales y sistemas de conducción contribuye a un uso más eficiente del agua, al disminuir filtraciones, fugas y evaporación, lo que se traduce en una mayor disponibilidad del recurso para las parcelas y en una distribución más equitativa entre los usuarios.

En regiones con alta dependencia de la agricultura de temporal y de riego, estas mejoras son consideradas clave para sostener la producción y enfrentar periodos de sequía.

Por su parte, la Secretaría del Campo destacó que este tipo de proyectos busca fortalecer la capacidad productiva de las comunidades rurales y mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, al reducir tiempos de riego, costos de operación y pérdidas de cultivos asociadas a la escasez o mala distribución del agua.

La Unidad de Riego 096 Arroyo Zarco es una de las más importantes en la zona norte del Estado de México, por la extensión de tierras que abastece y por el número de productores que dependen de su funcionamiento.

La rehabilitación de sus canales representa, según las autoridades, un paso relevante para garantizar el suministro hídrico en ciclos agrícolas futuros y para mejorar la planeación del riego.

Las obras realizadas incluyeron la reconstrucción de tramos deteriorados, el reforzamiento de taludes y la adecuación de estructuras hidráulicas, con el fin de asegurar un flujo continuo y controlado del agua. Estas acciones buscan también prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir la necesidad de intervenciones correctivas en el corto plazo.

En el contexto estatal, el gobierno ha señalado que la atención al campo y a la infraestructura de riego forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo rural, reducir brechas productivas entre regiones y fortalecer la seguridad alimentaria.

La inversión en sistemas de riego se considera prioritaria, dado que el acceso al agua es uno de los principales factores que inciden en la productividad agrícola.

Las autoridades indicaron que los trabajos en Aculco se suman a otros proyectos similares desarrollados en distintos municipios, con el propósito de modernizar la red de riego y atender demandas históricas de los productores.

En ese sentido, adelantaron que se mantendrá la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para ampliar la cobertura de estos programas.