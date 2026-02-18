Doble ataque armado en Cuautitlán Izcalli deja 5 muertos y 2 heridos en una noche

Cuautitlán Izcalli Dos agresiones armadas casi simultáneas dejaron un saldo de cinco personas muertas y dos más lesionadas

La noche del martes 17 de febrero, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, se vivió una jornada nocturna bastante violenta tras registrarse dos ataques con armas de fuego en distintos puntos de la entidad. De acuerdo con la información, publicada en redes sociales, las agresiones dejaron al menos cinco personas sin vida y dos más heridas, lo que provocó un fuerte despliegue policiaco.

Primer ataque registrado en las Colonia Luis Echeverría

El primer reporte que recibieron las autoridades municipales fue en el cruce de las avenidas Morelos y Adolfo López Mateos en la colonia Luis Echeverría; ahí, los policías encontraron a un hombre y una mujer con impactos de bala, ambos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a un hospital de la zona, donde permanecen bajo atención médica.

Un segundo ataque ahora en la colonia Santa María de Guadalupe

Horas después del primer atentando, se registró el segundo y más letal ataque sobre la vía Gustavo Baz, esquina con Amapola en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada; en ese punto, dentro de una talachera cercana a una estación del Mexibús, cinco hombres fueron atacados a balazos.

Paramédicos localizaron a las cinco víctimas con heridas de arma de fuego, cuatro de ellas ya no contaban con signos vitales tras la valoración prehospitalaria, mientras que un quinto hombre fue trasladado de urgencia; sin embargo, murió más tarde en la Cruz Roja a causa de la gravedad de sus lesiones.

Los dos ataques eran dirigidos para objetivos específicos

Luego de lo sucedido, el gobierno municipal, encabezado por Daniel Serrano, atreves de sus redes sociales, lanzaron un comunicado informando que los hechos estarían dirigidos contra “objetivos específicos”. También señalaron que, a partir de los primeros indicios recabados, no se descarta que ambos ataques estén relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en los dos puntos.

Tras los hechos, elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se movilizaron para resguardar las zonas y recabar información. Hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas detenidas por estas agresiones.

La autoridad municipal indicó que toda la información y los indicios obtenidos fueron enviados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.