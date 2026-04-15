Habilitan albergue tras megafuga en Álvaro Obregón; hay seguro para viviendas

Habilitan albergue para afectados por megafuga en Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón habilitó un albergue temporal para las familias afectadas por la megafuga de agua registrada la mañana del martes en la colonia Torres de Potrero.

El edil, Javier López Casarín, dio a conocer que el espacio está destinado para quienes de manera voluntaria decidan resguardarse mientras se llevan a cabo labores de atención y recuperación en la zona.

El albergue cuenta con condiciones adecuadas para la estancia de los afectados; además se brindará acompañamiento institucional para la atención integral hasta que se descarten daños estructurales en sus viviendas.

Hay seguro para viviendas

Se dio a conocer que existe un seguro para las viviendas afectadas, a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La instancia informó que la fuga se originó “por la falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, lo que generó afectaciones en la regulación del caudal”, pero investiga la causa del incidente.

El alcalde reiteró su compromiso para atender la situación con responsabilidad y prontitud, al tiempo que continúan las labores para restablecer las condiciones en la colonia.

“Reiteramos que nuestro compromiso es estar cerca de ustedes y atender esta situación con responsabilidad, sensibilidad y prontitud”.