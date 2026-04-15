Tláhuac garantiza atención inmediata a víctimas extorsión

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, se sumó al Pacto contra la Extorsión, un compromiso impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contra este delito que daña a la sociedad.
Por ello, la edil garantizó que su Gobierno atenderá de manera inmediata a las víctimas y celebró este tipo de acciones y compromisos que buscan que la ciudadanía disponga de herramientas y mecanismos que ayuden a prevenir el delito de extorsión mediante acciones de capacitación y sensibilización.
“Coincido con el mensaje de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, en que la extorsión es un mal que lastima y genera miedo, vulnerando la tranquilidad de las familias; por ello es importante sumarnos a este pacto y así erradicar este delito”, recalcó Berenice Hernández.
Resaltó que parte de los compromisos del pacto está el establecimiento de medidas que permitan acompañar a las víctimas de extorsión y a sus denunciantes, y que sean atendidas de manera inmediata.
“Cuando alguien de la familia es víctima de extorsión, el miedo impera; por ello es importante que el ciudadano sepa que la autoridad siempre lo respaldará ante cualquier eventualidad”, apuntó.
Berenice Hernández puntualizó que, como alcaldía, se trabajará por difundir y fomentar la cultura de la denuncia contra la extorsión, a fin de que las y los vecinos conozcan cuáles son los mecanismos de atención ante cualquier situación que lleguen a presentar por este delito.
“En Tláhuac estamos comprometidos con la seguridad de las y los vecinos; por ello trabajamos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad y sus instancias de seguridad”, concluyó la alcaldesa Berenice Hernández.