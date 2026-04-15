Tláhuac garantiza atención inmediata a víctimas extorsión

La alcaldía trabajará por difundir y fomentar la cultura de la denuncia contra la extorsión.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, se sumó al Pacto contra la Extorsión, un compromiso impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contra este delito que daña a la sociedad.

Por ello, la edil garantizó que su Gobierno atenderá de manera inmediata a las víctimas y celebró este tipo de acciones y compromisos que buscan que la ciudadanía disponga de herramientas y mecanismos que ayuden a prevenir el delito de extorsión mediante acciones de capacitación y sensibilización.

“Coincido con el mensaje de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, en que la extorsión es un mal que lastima y genera miedo, vulnerando la tranquilidad de las familias; por ello es importante sumarnos a este pacto y así erradicar este delito”, recalcó Berenice Hernández.

Resaltó que parte de los compromisos del pacto está el establecimiento de medidas que permitan acompañar a las víctimas de extorsión y a sus denunciantes, y que sean atendidas de manera inmediata.

“Cuando alguien de la familia es víctima de extorsión, el miedo impera; por ello es importante que el ciudadano sepa que la autoridad siempre lo respaldará ante cualquier eventualidad”, apuntó.

Berenice Hernández puntualizó que, como alcaldía, se trabajará por difundir y fomentar la cultura de la denuncia contra la extorsión, a fin de que las y los vecinos conozcan cuáles son los mecanismos de atención ante cualquier situación que lleguen a presentar por este delito.

“En Tláhuac estamos comprometidos con la seguridad de las y los vecinos; por ello trabajamos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad y sus instancias de seguridad”, concluyó la alcaldesa Berenice Hernández.