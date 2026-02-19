Más de 5 mil estudiantes mexiquenses participan en actividades de Ferias Ambientales

Ferias Ambientales: Edomex

Con el objetivo de concientizar a la población, especialmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sobre temas educativos y la importancia de cuidar los recursos naturales el gobierno del Estado de México, realizó en el Parque Ambiental Bicentenario, en Metepec, una Feria Ambiental que reunió a 500 estudiantes de nivel básico para recibir pláticas y recomendaciones sobre las acciones para cuidar su entorno natural.

Alhely Rubio Arronis, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), informó que durante el presente mes se han llevado a cabo estas actividades en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Ixtlahuaca y Metepec y en conjunto ha reunido un impacto en más de 5 mil alumnas y alumnos de educación media básica y superior.

Este flujo de información se transmite a través de pláticas, enotecnias, talleres y cursos, en los que se abordan temas como el cambio climático, la separación de residuos y el cuidado de las especies endémicas.

Destacan los huertos urbanos, elaboración de terrarios y el juego virtual del agua efectuadas por la Coordinación General de Conservación Ecológica.

Asimismo, la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana brinda información sobre la separación de residuos y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático sobre ReciclArte.