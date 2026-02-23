Encuentran persona sin vida en CU este lunes 23 de febrero, esto es lo que se sabe

Encuentran persona sin vida en CU Peritos de la Fiscalía Capitalina acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo

Una persona fue encontrada sin vida este lunes 23 de febrero en el campus central de Ciudad Universitaria. Personal de seguridad de la Universidad Nacional resguardó el lugar, mientras elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México realizaron los peritajes correspondientes y se llevaron el cuerpo.

¿Qué se sabe de un cuerpo encontrado este lunes en CU?

Aproximadamente a las 9:00 horas de este lunes 23 de febrero se informó de una persona sin vida cerca del Instituyo de Investigaciones Antropológicas. Aunque se sabe que es un hombre, las autoridades universitarias no han informado si se trata de un estudiante, docente o un civil.

De acuerdo con un comunicado de la Protección Civil de la UNAM, el fallecido era un hombre que paseaba en bicicleta por el circuito de Ciudad Universitaria. El sujeto se bajó de su transporte y minutos después se desvaneció por completo. Cuando el personal paramédico acudió, la persona ya no presentaba signos vitales.

De momento, no se ha dado a conocer el nombre del fallecido ni tampoco si formaba parte de la comunidad universitaria como maestro u alumno.