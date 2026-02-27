Confirman saldo del colapso de gradas durante foto de graduación en la Ibero Tras el accidente donde colapsaron unas gradas en la Ibero, la institución confirmó cuál fue el saldo de heridos (Redes Sociales y @SGIRPC_CDMX)

Tras el accidente donde colapsaron unas gradas durante la toma de una foto de graduación en la Ibero, la institución confirmó cuál fue el saldo de heridos.

A lo largo de la mañana de este viernes 27 de febrero se viralizó en redes sociales un video que mostraba el momento en el que unas gradas colocadas para la toma de una foto generacional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México colapsaron, mientras los alumnos continuaban en ellas.

De acuerdo con la institución educativa, los hechos sucedieron a las 10:45 de la mañana cuando estudiantes de la licenciatura de psicología se tomaban una fotografía conmemorativa por la conclusión de sus estudios.

Colapso en la Ibero: ¿Cuál es el saldo oficial de estudiantes heridos?

Tras el incidente, la Ibero lanzó un comunicado, informando que en el lugar de los hechos se encontraban presentes 150 estudiantes, además de sus acompañantes.

Según lo informado por la Ibero, en total fueron valoradas por servicios médicos 33 personas, siendo 28 de ellas atendidas en el campus Santa Fe, mientras que 5 fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria.

Posteriormente, durante la tarde, la Ibero actualizó la información asegurando que todos los afectados recibieron atención médica y que 3 estudiantes permanecen en observación hospitalaria.

🎓Incidente en la Ibero CDMX



La Universidad Iberoamericana informó que asumirá la responsabilidad tras la situación durante una sesión de fotos en la Ciudad de México.



Hasta ahora se reportan al menos cinco personas les*onadas.#CDMX #Ibero #Graduación pic.twitter.com/7DfbGFxEb2 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 27, 2026

El momento exacto: Video muestra la caída de alumnos durante la foto de generación

En el video que se viralizó en redes sociales, sobre la caída de alumnos de la Ibero durante una foto generacional, se puede observar el momento exacto en el que los estudiantes comenzaron a caer.

En las imágenes se muestra cómo se están terminando de tomar las fotografías cuando de repente todos los alumnos que estaban detrás comienzan a caer sobre ellos mismos. Tras la caída, los acompañantes de los estudiantes corren inmediatamente a auxiliar a quienes se cayeron.

Un templete colapsó mientras se realizaba una toma de fotografía en la Universidad Iberoamericana (IBERO).



Al lugar acudió personal para atender a las personas lesi*nadas.



📹 | Redes sociales #Ibero #CDMX #México pic.twitter.com/NcQ7QumtCW — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 27, 2026

¿Qué causó el accidente en el campus Santa Fe? Esto dice Protección Civil

Tras el accidente, al campus Santa Fe de la Ibero acudieron las autoridades pertinentes, siendo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil una de ellas, quienes informaron que el colapso ocurrió debido a una mala instalación.

“A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella. 23 personas resultaron afectadas con golpes y lesiones menores, de las cuales, 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.” Fue lo informado por Protección Civil.