Coyoacán proyecta recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas

La alcaldía Coyoacán informó que avanza un proyecto para la recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, como parte de un programa integral de rehabilitación del espacio público.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez indicó que personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizó recientemente una primera visita técnica al lago para evaluar las condiciones del sitio y definir posibles requerimientos para futuras intervenciones.

La alcaldía señaló que busca integrar a dependencias federales y locales en el proyecto, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Se prevé la instalación de una mesa de trabajo en los próximos días.

Según lo informado por la demarcación, la rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas se desarrolla en tres etapas. La primera incluyó trabajos en áreas deportivas, como canchas, skatepark y pista de patinaje.

La segunda contempla mantenimiento de luminarias, poda, mejoramiento de áreas comunes y espacios infantiles. La tercera fase incorpora la recuperación del lago.

Las autoridades indicaron que el proyecto contempla la participación de especialistas en temas ambientales con el objetivo de proteger la flora y fauna presentes en la zona, incluidas especies endémicas.

El anuncio fue realizado durante la premiación de la Copa Coyoacán 2026, torneo en el que participaron más de 800 niñas y niños distribuidos en 80 equipos, según datos de la alcaldía.

Coyoacán proyecta recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas

La administración local también hizo un llamado a la ciudadanía y a organizaciones interesadas a colaborar de manera coordinada y con acompañamiento técnico en las acciones relacionadas con la recuperación ambiental del parque.