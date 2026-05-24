Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada inauguró la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, un complejo de 100 mil metros cuadrados construido con una inversión de 266 millones de pesos y que beneficiará a más de 100 mil habitantes de la zona.

Ubicada en el Deportivo Eduardo Molina, la nueva Utopía concentra servicios gratuitos de salud, deporte, cultura, recreación y cuidados, como parte del proyecto de transformación de espacios públicos impulsado por el Gobierno capitalino.

Clara Brugada destacó que esta es la tercera Utopía entregada en la actual administración y aseguró que cada 15 días se pondrá en marcha una nueva en distintos puntos de la ciudad.

Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp

“Con esta Utopía tenemos 750 mil metros cuadrados de todas las Utopías que estamos transformando en el espacio público de la ciudad; tan solo esta Utopía tiene 100 mil metros cuadrados, todos al servicio de los cuidados, la cultura, el bienestar y el deporte”, afirmó.

La mandataria capitalina señaló que las Utopías representan “una revolución en el espacio público” y una estrategia de justicia social y territorial para garantizar acceso gratuito a servicios que anteriormente sólo podían costear quienes tenían mayores ingresos.

Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp

Sistema Público de Cuidados

Uno de los ejes principales de la Utopía “La Heroica” es el Sistema Público de Cuidados, que incluye centros de desarrollo infantil, lavandería popular, comedores comunitarios, lactario, temazcal y espacios de atención emocional y psicológica.

Explicó que el objetivo es reducir las cargas históricas de trabajo doméstico y de cuidados que recaen sobre las mujeres.

“Esta Utopía instala el Sistema Público de Cuidados para hacer justicia a las mujeres. Es tiempo de mujeres y es tiempo de hacer justicia a las mujeres”, sostuvo.

Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp

El complejo también incorpora la primera “Casa de Vida” para personas adultas mayores, un esquema de alojamiento permanente para personas en situación de vulnerabilidad o soledad no deseada.

Además, cuenta con consultorios médicos, laboratorio clínico gratuito, mastógrafo y un centro de rehabilitación física con alberca especializada para hidroterapia.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que la Utopía fue diseñada bajo criterios de urbanismo social y feminista, con espacios accesibles e incluyentes.

“Esta nueva Utopía reúne en un mismo lugar servicios gratuitos de cuidado, salud, cultura, deporte, recreación y bienestar comunitario”, indicó.

En materia deportiva, el complejo cuenta con alberca olímpica para natación artística, pista de atletismo, gimnasio de box, skatepark y canchas para futbol, futbol americano, squash, pádel, voleibol y petanca.

La alberca artística tiene una profundidad de tres metros, ocho carriles y equipo de audio subacuático para competencias nacionales e internacionales.

Además se habilitaron auditorios, aulas de música, danza y teatro, cabina de radio y espacios culturales gratuitos para la comunidad.

Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp

Recuperación urbana

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra destalló que el proyecto conserva la arquitectura original del Deportivo Eduardo Molina, inaugurado hace más de seis décadas, y permitirá ampliar significativamente la cobertura de servicios deportivos y recreativos.

“Sabemos muy bien la demanda que tiene este deportivo, que eran 6 mil 500 personas usuarias, pero ahora con esta Utopía va a beneficiar a más de 100 mil personas”, señaló.

El espacio también integra programas de atención a juventudes, servicios para población LGBT+, módulos de salud mental, un Centro Colibrí para atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas y una clínica veterinaria con parque para perros.

Inauguran Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza con inversión de 266 mdp

Los servicios complementarios integran una tortillería de maíz nativo, módulos de Agua Bienestar, comedor comunitario, Tienda de la Tierra y puntos de venta directa de productos agrícolas.

A lo largo del recorrido inaugural se informó que el comedor ofrecerá alimentos completos a bajo costo y que las actividades culturales, deportivas y recreativas serán completamente gratuitas.

La consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, afirmó que las Utopías representan una política pública orientada a reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social.

“Las Utopías reducen desigualdades, atienden las causas que generan violencia y pobreza; generan comunidad e integración familiar”, expresó.

Clara Brugada explicó que el nombre “La Heroica” busca reconocer tanto la historia revolucionaria de Venustiano Carranza como el esfuerzo cotidiano de mujeres trabajadoras, juventudes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

“Heroica es la población trabajadora que sale todos los días de su casa antes de que amanezca para mover esta ciudad”, dijo.

El Gobierno capitalino prevé construir 100 Utopías en toda la Ciudad de México como parte de su estrategia de recuperación del espacio público y ampliación de derechos sociales.