Detienen a familiares de Daniel Tadeo por destrozar Fiscalía de ÁO

Detenidos Familiares de Daniel Tadeo que causaron destrozos en Fiscalía territorial. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a familiares de Daniel Tadeo, motociclista atropellado en Santa Fe en diciembre del 2024, a causa de que destrozaron las instalaciones de la Fiscalía Territorial en Álvaro Obregón.

De acuerdo con indagatorias, en el Ministerio Público de la Fiscalía Territorial, autoridades mantenían a una persona detenida por la SSC, por lo que estas personas, integrantes de la “Resistencia Civil Pacífica Tadeo”, se molestaron y destrozaron las instalaciones.

Previamente, estas personas ingresaron a un predio ubicado en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y Privada Hidalgo. Ahí, una persona indicó que al interior de un domicilio, dos personas se agredían físicamente, por lo cual fueron trasladadas ante el juez cívico, donde les fue informado que el caso era competente para el Ministerio Público.

Posteriormente, en la oficina ministerial, seis personas mostraron su inconformidad por la detención, realizaron daños en las puertas y ventanas de vidrio, en los escritorios y un módulo de atención ciudadana.

Por lo tanto, los oficiales intervinieron en el hecho y tras controlar la situación, detuvieron a tres mujeres de 29, 34 y 55 años, y a tres hombres de 34, 40 y 63 años de edad.

Este grupo de personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Tras realizar un cruce de información, se supo que la detenida de 29 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Violencia familiar equiparada y robo.

Tras la detención, un grupo de personas protestaron en la calle Doctor Río de la Loza para exigir la liberación, sitio en el que ocurrieron riñas con automovilistas que deseaban pasar por la avenida.

Pelea Instalaciones de la Fiscalía Territorial Destrozada. (SSC)

Caso Daniel Tadeo

El último reporte del caso Daniel Tadeo ocurrió en diciembre del 2025, cuando una jueza negó la suspensión condicional del proceso a Gabriela “N”, mujer quien privó de la vida al motociclista.

Por lo tanto, una vez negada la suspensión, se deben de exponer todos los datos de prueba, como testimonios y peritajes e iniciar el juicio oral.

A un año del accidente y en el comienzo de la audiencia intermedia, la defensa de Gabriela solicitó que la imputada pagara la reparación del daño sin la necesidad de abrir el juicio, sin embargo, la autoridad judicial rechazó dicha solicitud.

Marco Polo Rodríguez, del equipo de abogados de Gabriela “N”, acusó a la defensa de la familia del fallecido negó que se celebrara dicho acuerdo, ya que solicitaban una cantidad más alta a la propuesta.

De acuerdo con Polo Rodríguez, mientras que la familia del finado pedía 20 millones de pesos, los abogados de Gabriela ofrecían 2.5 millones por la reparación del daño.

Dictamen establece el pago de 4 mdp

Previamente, la familia de Daniel refirió que los retrasos del proceso, a petición de los abogados de Gabriela “N”, únicamente tienen el objetivo de alargar la diligencia, desestabilizar a la familia y lograr que la imputada nunca sea privada de su libertad.

Además, señalaron, la contraparte tiene la finalidad de disminuir los montos de indemnización por muerte y determinación de lucro cesante por esperanza de vida, los cuales son de un millón 244 mil 650 pesos y cuatro millones 12 mil 751 pesos.

Crónica posee el dictamen de trabajo social elaborado por Mariel Guzmán Ruiz, perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien en la estructura familiar de Daniel Tadeo prioriza a su concubina, Ana Cristina, de 33 años y a sus hijas, de 10 y cuatro años, como su único núcleo en el hogar que habitaba en la colonia Miguel Gaona, sin que se mencione a su segunda pareja.

En el informe se menciona a sus padres y dos hermanas como víctimas indirectas de la muerte de Daniel Tadeo, los cuales, junto a las hijas del hombre y su esposa, la perito las califica con afectaciones en sus áreas y esferas psicoemocionales relacionadas con los hechos denunciados, además, de daños cognitivos, conductuales, procesos de duelo complejos con ansiedad e impactos psicológicos, todos a causa del fallecimiento de su familiar.

En ese documento, se expone otra cifra monetaria a la que señala la defensa de Gabriela “N”.

A causa de que Daniel Tadeo tenía 29 años de edad y según estudios, podría haber trabajado hasta los 73 años, es decir, 42 años más, el dictamen pericial fijó la cantidad de 16 mil salarios mínimos, específicamente cuatro millones doce mil 751 pesos, que Gabriela “N” debe de pagar a sus hijas y a las demás víctimas indirectas, aunque previamente, la defensa de la mujer ofreció cinco mil días de salario mínimo, alrededor de un millón 240 mil pesos.

Por el contrario, el abogado Polo Rodríguez rechazó la solicitud de las víctimas y dijo que no hay datos objetivos para llegar a esa cantidad.

“Nosotros queremos indemnizar de acuerdo a lo que establece la ley. Queremos indemnizar gastos funerarios, daño psicológico”, mencionó el jurista.

Además, informó que se expondrán dictámenes periciales que presuntamente avalan que la joven no conducía bajo los efectos de alguna sustancia.

Hasta las 18:00 horas y luego de varios recesos, la audiencia continuaba en los juzgados de Doctor Lavista, en espera si la jueza ratifica que Gabriela “N” lleve su proceso en libertad.