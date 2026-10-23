Se sienten hoy más seguros los vecinos de Cuajimalpa; alcaldía lidera mejora en la percepción de seguridad en CDMX

Los vecinos de Cuajimalpa se sintieron más seguros entre junio y septiembre, pues la alcaldía registró la mayor mejora en la percepción de seguridad entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2026.

En dicho periodo, el porcentaje de población que considera inseguro vivir en la demarcación pasó de 53.4 a 43.7 por ciento, una mejora de 9.7 puntos porcentuales, la más amplia registrada en la capital durante ese periodo.

El avance colocó a Cuajimalpa como la cuarta alcaldía con menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México, únicamente detrás de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Seguridad El porcentaje de población que considera inseguro vivir en la demarcación pasó de 53.4 a 43.7 por ciento.

Además, el 43.7 por ciento registrado en la demarcación se ubicó 14.4 puntos porcentuales por debajo del 58.1 por ciento reportado a nivel nacional entre la población de 18 años y más de las 91 áreas urbanas consideradas por el INEGI.

La mejora de Cuajimalpa también destacó a nivel nacional, al colocarse como la quinta área urbana con mayor avance en percepción de seguridad entre junio y septiembre.

La encuesta se levantó entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre y sus resultados fueron publicados por el INEGI el 23 de octubre.

La ENSU mide la percepción de inseguridad de la población, por lo que sus resultados no equivalen a cifras de incidencia delictiva.

En paralelo, la administración del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, ha fortalecido su estrategia de seguridad con el Centro de Operación y Reacción (COR), cámaras de videovigilancia, el programa Vecino Vigilante y operativos diarios, nocturnos y en transporte público, además de acciones para liberar vialidades, reforzar la vigilancia en cajeros automáticos y mantener la coordinación con autoridades capitalinas y federales.