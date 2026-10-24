Hoy No Circula HOY 24 de octubre: ¿qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex?

Tráfico en la CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 03ENERO2026.- Un ciclista avanza por el carril exclusivo del Metrobús, librando el tráfico sobre Av. Guerrero. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Ya se acerca el Halloween. Si planeas salir este sábado 24 de octubre de 2026, es importante revisar el Hoy No Circula para evitar multas.

El programa ambiental aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), ya que no se ha activado una contingencia ambiental.

Al ser el cuarto sábado del mes, las restricciones cambian respecto a los días entre semana y dependen del holograma de verificación y la terminación de las placas.

¿Qué autos no circulan HOY sábado 24 de octubre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este sábado 24 de octubre deberán suspender su circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Holograma 1 con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8 .

con placas terminación . Todos los vehículos con holograma 2 , sin importar la terminación de la placa.

, sin importar la terminación de la placa. Vehículos foráneos, conforme a las disposiciones vigentes del programa.

¿Qué vehículos sí pueden circular este 24 de octubre?

Este sábado sí pueden circular:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Autos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos con placas para personas con discapacidad y otras unidades exentas conforme a la normatividad ambiental.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy?

Hasta este 24 de octubre de 2026 las autoridades ambientales no han declarado contingencia ambiental, por lo que no aplica el Doble Hoy No Circula y el programa opera de manera habitual.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan el programa pueden recibir una multa equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que su vehículo puede ser remitido al corralón, de acuerdo con la normativa vigente.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.