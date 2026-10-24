Perfume de Gardenia reúne a miles de personas en el Festival Atzán 2026

Miles de personas se reunieron en la explanada del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza para disfrutar de Perfume de Gardenia, espectáculo que combinó teatro, baile y música en vivo durante el octavo día de actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026.

Durante aproximadamente dos horas y media, los asistentes disfrutaron de una puesta en escena que reunió romance, conflictos familiares, coreografías y canciones de la Sonora Santanera, agrupación que puso ritmo a la noche con sus clásicos de la música tropical.

El espectáculo se presentó en el escenario principal instalado en la explanada municipal, como parte de las actividades gratuitas organizadas por el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, con el objetivo de acercar diferentes expresiones artísticas y culturales a las familias.Con vestuarios llamativos, bailes y números musicales, Perfume de Gardenia transportó al público a la época de los cabarets mexicanos, a través de una historia que aborda el amor, los sueños y los problemas familiares.

La participación de la Sonora Santanera fue uno de los elementos centrales de la presentación, pues sus interpretaciones acompañaron las escenas y permitieron que los espectadores cantaran y disfrutaran de los ritmos tropicales que han formado parte de la música popular mexicana durante décadas. La asistencia registrada durante esta jornada se sumó a las actividades que se han desarrollado a lo largo de diez días de festival, con espectáculos musicales, obras teatrales y presentaciones dirigidas a públicos de distintas edades.

Como parte de la programación previa, el viernes 23 de octubre se presentaron dos funciones del musical La Era del Rock, a las 16:00 y 19:00 horas, en el Teatro Zaragoza. Ese mismo día, el Ensamble Barroco del Conservatorio Nacional de Música ofreció una presentación en la Iglesia de San Fernando, ubicada en Valle Escondido. Las actividades continuarán este sábado 24 de octubre con el tributo musical 31 Minutos, en la colonia UAM; la obra de teatro Cómo te va mi amor, en el Teatro Zaragoza, y el concierto del grupo Reik, programado en la explanada municipal.

Para el domingo 25 de octubre se tiene previsto el cierre del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026, con el musical Mamma Mia!, en el Tecnológico de Monterrey, y la presentación de la cantante Yuri en la explanada municipal. Con estas actividades, Atizapán de Zaragoza busca concluir diez días de programación artística y cultural, con espectáculos gratuitos que permitan a habitantes del municipio y visitantes de localidades cercanas disfrutar de propuestas musicales y teatrales.

La presentación de Perfume de Gardenia destacó entre las actividades del festival por reunir una producción teatral con música en vivo, en una noche en la que los asistentes pudieron disfrutar de una combinación de baile, romance y canciones representativas de la música tropical mexicana.